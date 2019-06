Vil spare vægt: Slut med taxfree hos SAS

I stedet vil SAS udvikle 'mere moderne måder at købe og modtage varer i forbindelse med rejsen,' lyder det fra selskabet

I mange år har der været mulighed for at købe toldfrie varer om bord på fly.

Men nu skal det være slut hos SAS, der i en pressemeddelelse oplyser, at det fra efteråret er slut med taxfree-salg i deres fly.

Årsagen er, at tiltaget kan spare vægt, og det er ifølge selskabet vigtigt i forsøget på at gøre flyvning mere effektivt og mindre skadende for klimaet.

- SAS skal reducere CO2-udledningen med mindst 25 procent frem mod 2030. Hvert skridt for at nå målet og gøre flyvningen mere bæredygtig er afgørende, og alle tiltag, der kan reducere vægten, tæller, siger Karl Sandlund, EPV Commercial i SAS, i pressemeddelelsen.

SAS vurderer, at det kan spare flyene for vægt, at der ikke længere skal sælges taxfree-varer ombord, og at flyenes brændstofforbrug derfor også vil reduceres.

Mere moderne

En anden årsag til, at SAS vælger at droppe taxfree på deres fly, er, at kundernes forbrugsadfærd har ændret sig.

Derfor vil SAS også arbejde på at implementere 'mere moderne måder at købe og modtage varer i forbindelse med rejsen,' lyder det i pressemeddelelsen, uden at selskabet dog fortæller mere konkret, hvad det tiltag går ud på.

En tendens

SAS er ikke det eneste flyselskab, som siger farvel til salg af toldfrie varer ombord på fly. Tidligere på året meldte KLM ifølge mediet Standby.dk, at de også vil droppe taxfree-salget på europæiske ruter fra juli, og at salget på deres interkontinentale ruter stopper i januar 2020.

KLM forklarede ifølge Standby.dk i den anledning, at internethandel og lufthavnsbutikker har presset salget om bord på flyene.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines og australske Qantas har også stoppet taxfree-salg på deres fly.

