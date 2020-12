Vil sparke Airbnb ud af overrendt centrum

Lissabon vil betale gode penge for at få folk til at stoppe med at udleje deres lejligheder til turister

I Europas storbyer finder man ofte et middelalderkvarter med krogede brostensgader, trendy caféer og restauranter.

Det er tilfældet i London, Paris, Stockholm, København og mange andre steder.

En almindelig lønarbejder skal man typisk længere ud for at møde. Deres lommer er sjældent dybe nok til at bo i centrum, hvor huslejen over årene er skudt i vejret, og de historiske bygninger bliver brugt til kortsigtede besøg af turister.

I den portugisiske hovedstad Lissabon hedder det overrendte middelalderkvarter Alfama, og her har de lokale myndigheder fået nok.

Middelalderkvarter Alfama er kendt for sine snævre brostensgader. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

En tredjedel af ejendommene i den gamle bydel bliver brugt til Airbnb-udlejning. Og alt, hvad der rimer på fællesskab og samfundsliv, er rykket med de lokale ud i forstæderne. Men nu skal udviklingen vendes.

Det skriver Guardian.

Vil lokke med 7500 kroner

Og det er ikke en helt dårlig gulerod, som Lissabons borgmester lokker med.

Han vil betale 7500 kroner om måneden til udlejere for at få råderet over deres ejendom i fem år. Derefter vil han give nedslag i den månedlige husleje og sørge for, at de nye beboere højest skal betale en tredjedel af husstandens nettoindkomst.

For udlejerne betyder det formentlig lavere lejeindtægter, end hvad de kunne have tjent på turister. Til gengæld kan de se frem til stabile indkomster i en tid præget af usikkerhed.

Corona som katalysator

Lissabon har før flirtet med tanken om at forvandle nogle af byens 20.000 turistlejligheder til boliger til overkommelige priser. Men først med pandemien og den medfølgende turistkrise har timingen været den rigtige.

- I en vis forstand har corona skabt denne mulighed, siger borgmester Fernando Medina til Guardian.

- Virussen har ikke bedt os handle, men vi bruger tiden til at reflektere og tænke over, hvordan vi kan få rettet op på nogle ting og bragt byen på rette spor.

Programmet har allerede bredt sig til andre dele af Portugal. For eksempel har myndighederne i Porto meddelt, at de er på vej med et lignende initiativ. Også i byer som Barcelona og Venedig har man udnyttet coronakrisen til at tage et opgør med dyre turistlejligheder.

