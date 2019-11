Vil sprænge del af Alperne væk for at forene skiområder

De tyrolske skiområder i byerne Pitztal og Ötztal vil gerne forenes, så området kan udvikles og tiltrække endnu flere turister. Men desværre kommer der en bjergtinde i vejen.

Derfor vil entreprenørerne bag det foreslåede projekt sprænge omkring 750.000 kubikmeter sten, jord og is væk. Men projektet møder stor modstand, fordi det vil gå ud over de i forvejen truede gletsjere i over 3000 meters højde. Det skriver mediet Kronen Zeitung.

Se også: Mand sagsøgt af hotel: Klagede over billede af 'nazi-bedstefar'

Der er tale om bjergtinden Linker Fernerkogel og 72 hektar af gletsjerne Karlesferner, Hängender Ferner og Mittelbergferner. Sidstnævnte er Tyrols næststørste.

Sprængningen skal fjerne 40 meter af toppen på Fernerkogel og gøre plads til et område med flere restauranter, barer og skilifte. Det svarer til 116 fodboldbaner.

Naturen er i forvejen truet

De østrigske gletsjere smelter i stigende grad på grund af klimaforandringerne. Ifølge mediet Kronen Zeitung smelter gletsjerne i landet i gennemsnit 17,2 meter om året.

- Det er den største ødelæggelse af uberørte gletsjere i årtier, advarer 'Alliancen for Alpernes Sjæl' - en bevægelse der er blevet dannet af flere organisationer blandt andet WWF, Alpenverein og Friends of Nature.

Se også: Carstens charterferie blev til 100 bjergbestigninger

Lige nu er udviklingsplanerne i området i høring ved de tyrolske myndigheder. Alliancen for Alpernes Sjæl håber, at de kan få det stoppet.

Det samme gør Østrigs Alpe Forening.

- Den planlagte gletsjerfusion med ekstra 64 hektar pister er et massivt indgreb i et højt sensitivt bjerglandskab. Ti hektarer af området skal efter planen have kunstig sne, som kræver et stort lager af vand, der vil komme fra tidligere uberørte vandløb, siger Robert Renzler, generalsekretær for Østrigs Alpe Forening.

Se også: Bjergbestiger livestreamer dødeligt fald

Turisme er vigtigt for udvikling

Entreprenørerne bag projektet mener, at modstanderne spreder falsk information.



- Det er forkert, at vi vil sprænge Linker Fernerkogel væk, skriver Pitztaler Gletscherbahnen og Bergbahnen Sölden i en pressemeddelelse ifølge det østrigske medie nachrichten.at

- Toppen af ​​Linker Fernerkogel vil aldrig blive påvirket af projektarbejdet i en fusion af gletsjerskiområderne. Fjernelsen af de 750.000 kubikmeter sten og jord er taget ud af sin kontekst. Derimod er det rigtigt, at der er behov for 120.000 kubikmeter jordflytning for at rette højderyggens top, hvorpå der skal bygges en mellemstation til skilifterne til de to skiområder, hedder det i pressemeddelelsen.

Også initiativet 'Lebensraum Pitztal' støtter projektet. Her er håbet, at projektet kan være med til at udvikle turismen i området. Initiativet er lavet af folk fra områdets hoteller, restauranter, skiskoler og andre turismevirksomheder.

- De miljøbeskyttende organisationers PR-maskine kører allerede med fuld kraft og taler for det meste kun deres urbane støtters sag. Men der er ikke nogen, der vil høre indbyggerne i Pitztals mening, siger en talsperson fra Lebensraum Pitztal til Kronen Zeitung.

Se også: Skiløber får erstatning for at skulle bære sin egen bagage

De mener, at udviklingen af et skiresort er afgørende for områdets økonomi. Det estimeres, at projektet vil koste 120 millioner euro (896.592.947 kroner).

De tyrolske myndigheder gennemgår lige nu høringer i forbindelse med projektet. De vil annoncere, om de giver tilladelse til byggeriet i februar/marts 2020.