Vil undgå madspild: Restaurant vejer gæsterne

Den kinesiske præsident Xi Jinping annoncerede 11. august en kampagne mod madspild. Det sker som følge af en stigning i fødevarepriserne i kølvandet på pandemien og oversvømmelser.

Den populære restaurationskæde Hunan Chuiyan Fried Beef i Changsha gjorde sig imidlertid upopulære, da de forsøgte at imødekomme præsidentens ønske. Det skriver CNN.

'Operation tom tallerken'

Før gæsterne satte sig til bords i restauranten, skulle de veje sig og indtaste vægt og personlige informationer i en app, der på denne baggrund foreslog menuer skræddersyet til gæsternes fysiske helbred.

Desuden opfordrede restauranten på skilte til 'operation tom tallerken' og sparsommelighed blandt gæsterne.

Restaurantkæden tog den imidlertid et skridt for langt ved at anbefale specifikke menuer ud fra gæsternes vægt og kaloriemængden i måltidet. Kinesiske kvinder under 40 kilo blev eksempelvis anbefalet stedets signaturbøf og et fiskehoved, mens mænd over 80 kilo blev foreslået retter med braiseret svinemave.

Undskylder og beklager

Restauranten har efterfølgende undskyldt og beklaget efter at have modtaget online beskyldninger om fedme udskamning. I en offentliggørelse lørdag siger restauranten, at de blot har forsøgt at hjælpe i kampen mod madspild, og at de ikke har tvunget nogen til at blive vejet. De fortryder dybt, men det vil stadig være muligt for de gæster, der skulle ønske det, at prøve det nye system og komme med eventuelle inputs.

Kæden er dog ikke den eneste, der forsøger at hindre madspil. Flere regionale cateringgrupper har efter Xi Jinpings udmelding opfordret kunder til at bestille et måltid færre end antallet af spisende i et forsøg på at ændre den kulturelle vane, hvor der typisk bestilles ekstra mad i gruppespisninger, skriver Buzz

