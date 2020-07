Vild coronashopping: Så ø på video og slog til

En europæisk velhaver har købt 64 hektar stor irsk ø uden nogensinde at have sat fod på den

Mange danskere har under coronakrisen stiftet bekendtskab med hjemmearbejdspladsen på godt og ondt. For nogle en kilde til hold i ryggen og tekniske vanskeligheder, for andre en øjenåbner med effektive Skype-møder og kærkommen ro.

Uanset hvilken kategori, man hører til, er det dog nok de færreste, der er blevet så velbevandrede i videomødernes univers, at de vil kunne nøjes med en videofilmet rundvisning i en ejendomshandel.

Ikke desto mindre er det netop, hvad en unavngiven europæisk velhaver har gjort forud for købet af en stor privat ø ud for den irske kyst.

Øen, der er døbt Horse Island og 64 hektar stor, er blevet solgt for 5,5 mio. euro – svarende til 41 mio. danske kroner.

Det skriver The Guardian.

Ifølge mediet havde køberen sat sig for at købe en ø forud for coronaepidemien, og de restriktioner, der fulgte med krisen, stoppede ham tilsyneladende ikke.

Ejendomsmægleren blev derfor bedt om at lave et videofilmet åbent hus-arrangement på Horse Island, så køberen kunne beslutte sig, fortæller Thomas Balashev fra Montague Real Estate.

Se også: Undgå stor bøde når du rejser sydpå

– Han havde et specifikt ønske om at finde en ø blandt De Britiske Øer med i et landskab som det, Horse Island har. Han besøgte ikke øen før købet, men havde set hele øens landskab og bevemmeligheder via video, siger Thomas Balashev til The Guardian.

Ifølge The Irish Times foregik det meste af kommunikationen omkring købet derudover på smartphone-appen WhatsApp.

Horse Island har været på private hænder i en årrække, og de tidligere ejere har lagt sig i selen for at skabe et privat luksusresort. Foruden et stort hovedhus er der seks andre huse på øen, tennisbane, helikopterlandingsplads og tre sandstrande.

Den nye ejer skal heller ikke bekymre sig om adgangen til drikkevand, elektricitet eller kloak, for det har de tidligere ejere også sørget for.

Se også: Hagl prygler fly: - Jeg troede, det var Dødsstjernen