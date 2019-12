Vild video: Pickup smadrer ind i lufthavn

To ansatte bag en skranke i Sarasota-Bradenton Internationale Lufthavn i Florida fik sig noget af et chok tidligt torsdag morgen.

For pludselig smadrede en pickup gennem muren ind til lufthavnen og hamrede ind i de skranker, som de sad ved.

Det var den 40-årige Juan Monsivis, der kørte sin 2015 GMC Sierra pickup truck ind i hovedterminalen på lufthavnen, hvor han ramte ind i en bagagekarrussel og videre ind i skranken tilhørende et biludlejningsfirma. Det siger Floridas Færdselspoliti ifølge Tampa Bay Times.

Juan Monsivis pådrog sig alvorlige skader i sammenstødet og bliver behandlet på hospitalet. Der skete ikke noget med de to ansatte ved skranken.

- Det er fantastisk, at ingen ansatte kom til skade i terminalen, siger færdselsbetjenten Kenn Watson.

- Det sidste fly den aften var landet omkring 20 minutter tidligere, så terminalen var næsten helt tom, siger direktøren i Sarasota-Bradenton Internationale Lufthavn Rick Polo.

Det estimeres, at de totale skader løber op i 250.000 dollars (1,7 millioner kroner).

Politiet forfulgte ham

Færdselspolitiet fortæller til Tampa Bay Times, at de allerede observerede, at manden kørte på en hensynsløs måde, da de fik øje på ham ved motorvejen. Politibetjentene satte efter ham og forsøgte at stoppe ham, men var ikke i stand til det.

Føreren kørte af motorvejen, hvor han på et tidspunkt kørte igennem et hegn ind til lufthavnsområdet og fortsatte med fuld fart ind i muren til terminalen.

Ifølge Floridas Politi har Juan Monsivis flere forseelser for spirituskørsel samt flere forseelser for hensynsløs kørsel bag sig. Hans kørekort var allerede suspenderet.

