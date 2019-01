Vilde fester i oldtidens Egypten: 2000 år gamle vinkældre afdækket

Egypten var indtil for nogle år siden kendt som et party-paradis for europæiske turister.

Men de gamle egyptere vidste altså også sagtens, hvordan man festede igennem.

Det vidner et nyt arkæologisk fund i det nordafrikanske land nemlig om.

Udover den vilde eyeliner, flotte hovedbeklæning og armbåndene af guld, så har arkæologer afdækket en 2000 år gammel vinkælder i Nilens delta-område nær Cairo.

Det beretter Egyptens Antikvitetsministerie om på deres facebookside.

Arkæologerne har gravet ved Tel Kom al Trogy, som området kaldes, hvor de har fundet oldgamle opbevaringsrum.

Ingen vin tilbage

Om egypterne selv var i stand til at drikke alle rummenes indhold, det er svært at spå om. Dog var der ingen vin tilbage at finde i vinkældrene.

Ifølge Dr. Ayman Ashmawy, leder af Antikke Antikviteter, var vinen i området kendt for sin gode kvalitet, og det siges, at det var den fineste vin under den græsk-romerske periode, der løb fra Egyptens fald til Alexander den Store i det 4. århundrede f.Kr. til den islamiske erobring i det 7. århundrede e.Kr.

Druen, der blev brugt, skulle desuden være en fjern slægtning til pinot noir-druen.

Væggene i vinkældrene var ifølge ministeriet bygget af tykke mursten lavet af mudder, hvor der imellem var indsat kalksten for at administrere temperaturen.

