Vildt fund: Ældgammel sarkofag gemte sig under Notre Dame

Notre Dame i Paris er under omfattende renoveringer, efter domkirken brændte i 2019. Nu har man fundet en skjult sarkofag under Notre Dame

Siden Notre Dame brød ud i flammer tilbage i midten af april 2019, har domkirken været under renovering.

En renovering, som nu har vist sig at bane vej for nogle skjulte skatte, der i flere århundrede har gemt sig under Notre Dame.

For nyligt har arkæologer fundet en sarkofag, som menes at stamme fra det 14. århundrede.

Det skriver CNN.

Gemte sig under gulvet

Notre Dame kan dateres tilbage til det 12. århundrede. Efter branden i 2019 blev der bestilt et udgravningsarbejde inde i katedralen som en form for sikkerhedsforanstaltning, før der skal monteres stilladser i forbindelse med renoveringen.

Og det var altså under denne udgravning, at man faldt over det mærkværdige fund.

- Gulvet, som går over kirkens tværskib, har afsløret nogle rester af bemærkelsesværdig, videnskabelig kvalitet, lyder det fra Roselyne Bachelot, kulturminister i Frankrig.

Kulturministeren tilføjede, at udgravningsarbejdet nu er blevet forlænget frem til 25. marts på grund af det nyeste fund.

Yderst velbevaret

Fundet af sarkofagen bidrager til en ny viden om den ikoniske domkirke.

Christophe Besnie, som er ansat i Det Nationale Institut for Arkæologi i Frankrig, oplyser, at man har været i stand til at sætte et lille kamera ind i sarkofagen for at undersøge, hvad der gemmer sig i den.

Har kunne man blandt andet se rester fra et menneske i form af tøj og hår. Dertil var der rester fra planter.

- Det faktum, at planterne stadig er der, tyder på, at indholdet (i sarkofagen, red.) er meget velbevaret, siger Christophe Besnie.

