Vildt fund: Finder rituelt jagtsted fra stenalderen

Et hold af arkæologer er for nyligt stødt på et mærkværdigt fund i en afsidesliggende ørken i Jordan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fundet består mere konkret af et mindre område, som formentlig blev brugt til forskellige ritualer i forbindelse med jagt. Det menes at være fra stenalderen og er dateret til at stamme fra 7000 år før vor tidsregning.

Her var blandt andet skulpturer, som er hugget i sten, der blandt andet er dekoreret med motiver af mennesker, som jagter gazeller.

Derudover fandt holdet af franske og jordanske eksperter over 250 forskellige artefakter på stedet, herunder en række dyrefigurer, som, de mener, blev brugt i forbindelse med nogle jagtritualer, der skulle sikre succes i jagten efter føde.

Dele af fundet blev for nyligt præsenteret på en pressekonference i Amman, Jordan. Foto: Muath Freij/Ritzau Scanpix

Ældste eksemplar

Det er ikke første gang, at arkæologer er stødt på den type af fund i området omkring Mellemøsten, men eksperterne vurderer, at det er det ældste eksemplar, man hidtil er fundet frem til.

Siden 2013 har arkæologer med tilknytning til South Eastern Badia Archaeological Project (SEBAP) arbejdet på stedet.

Man mener, at fundet vidner om, at datidens mennesker havde 'ekstremt sofistikerede massejagtsstrategier', hvilket var ganske uventet, skriver organisationen i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

Ifølge Nayef Himiedi Al-Fayez, som er minister for turisme i Jordan, er de nye fund 'en spektakulær tilføjelse' til de arkæologiske perler, der i forvejen er i Jordan, herunder byen Petra, den romerske by Jerash og en række slotte fra middelalderen.