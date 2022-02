Vildt fund: Stødte på 2000 år gammel romersk kirkegård

Et hold af byggearbejdere fik sig noget af en overraskelse, da de for nyligt skulle påbegynde et byggeprojekt nær kystlinjen ved den nordlige del af Gazastriben.

Her stødte de nemlig på ruinerne af en romersk kirkegård, som menes at være over 2000 år gammel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Da byggearbejderne indså, at de stod over for et arkæologisk fund, stoppede de arbejdet og tilkaldte myndighederne.

Stedet bliver nu overvåget og undersøgt af et fransk hold af arkæologer, der hurtigt kunne fastslå, at de ældgamle mursten var de sidste rester fra en kirkegård.

Indtil nu har arkæologerne fundet 20 romerske grave, men de forventer at finde mindst 80 styks i alt, når de har gennemsøgt kirkegårdens areal, der måler godt 50 kvadratmeter.

Kun to af gravene er blevet åbnet, hvoraf den ene af dem indeholdte resterne fra et skelet og nogle lerkrukker.

Vigtigste fund i årti

Gravene var udsmykket, hvilket ifølge arkæologerne indikerer, at det formentlig var personer af høj status i datidens samfund, der blev begravet på kirkegården.

Gaza er rig på antikke fund, da området har været et vigtigt handelssted for mange civilisationer gennem tiden.

Den romerske kirkegård er imidlertid det største fund, der er blevet gjort inden for det seneste årti, lyder det.

- Vi har gjort adskillige opdagelser i fortiden, dette er den vigtigste arkæologiske opdagelse i de sidste 10 år, siger Jamal Abu Rida, som er ansvarlig for Gazas ministerium for turisme og antikviteter.