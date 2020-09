Vildt tilbud: Paradisøer udlejes til spotpris

Selv hvis du er på SU og nødtvungent lever af kopnudler fra Yum Yum, har du en chance for at være med her.

Kina har sat sig for at udleje en række øer, der ligger ud for Liaoning-provinsen i den nordøstlige del af landet - ikke så langt fra grænsen til Nordkorea. Provinsen tæller mere end 500 ubeboede øer. Det skriver CNN.

Billigst er en ø på lidt over 10.000 kvadratmeter. Den kan ifølge Insider blive din i et helt år, hvis bare du kan finde 3361 kroner i dit årlige husholdningsbudget.

Der er dog stor forskel på, hvad de enkelte øer koster at leje, ligesom der med lejekontrakten følger en række modkrav fra den kinesiske regering, der ejer øerne.

Ikke alt er billigt

For det første er de enkelte øer prissat efter et kompliceret udregningssystem.

Er der sandstrande på øen? Er der et rigt dyreliv? Er der potentiale til at forvandle øen til en turistmagnet med hoteller, restauranter og underholdning?

Kan der sættes tilstrækkeligt mange flueben, kræver det ikke blot et greb i lommen at betale den årlige leje. Så skal du gerne være fodboldstjerne eller lottomillionær.

22,5 millioner kroner pr. hektar løber den årlige leje op i for den dyreste af Liaoning-øerne.

Uanset om du befinder dig i den ene eller anden ende af prisskalaen, kan du vide dig sikker på, at den kinesiske regering vil bede dig udfylde en blanket med dine planer for, hvad øen skal bruges til. Blandt de ni anerkendte kategorier er turisme, fiskeri, landbrug, byudvikling og vedvarende energi, skriver CNN.

Lang ansøgningsproces

Du kan altså ikke bare overføre 3361 kroner til den kinesiske regering, pakke din backpack og hoppe på det første fly til Beijing, der ligger syv timers kørsel fra Liaoning. Først skal du igennem en lang og kompliceret ansøgningsproces.

Skulle det lykkes dig at få fingre i en af de 633 øer i Liaoning, venter en ny og anderledes tilværelse med udviklingsplaner og miljøreguleringsrapporter.

Den kinesiske regering har tidligere modtaget international kritik for at have opført en række kunstige øer i Det Sydkinesiske Hav. For eksempel mener miljøorganisationer, at øerne er til skade for økosystemet.

Ifølge Kina har udlejningen af øerne i Liaoning blandt andet til formål at beskytte miljøet.

