Ville gøre noget originalt i lufthavnen: - Det hele værd

Mange kender sikkert den rejsefeber man kan føle i lufthavnen, og det behov for at markere starten på ens ferie, der følger med.

De fleste reagerer på følelsen ved at shoppe eller drikke en øl i lufthavnen, men for amerikanske Katy Jo Raelyn var det ikke helt nok.

'Jeg ville gerne gøre noget originalt, og min veninde Alicia synes, at en tur gennem lufthavnen i Las Vegas i bikini ville være perfekt til at skille sig ud. Well, hun havde ret! 7. april klokken 15 besluttede jeg mig for at føre hendes ide ud i livet, og vi gik mod vores gate. På vejen fik vi masser af forskellige reaktioner fra alle i lufthavnen, og det var helt sikkert det hele værd,' skriver Katy Jo Raelyn om sin anderledes start på ferien.

En video af kvinden i lufthavnen er nu frigivet. Se den over artiklen.