Ville reducere bestanden med gift: Nu bliver australske vildhunde større og større

Sidste år blev tre børn angrebet af vilde hunde på den populære australske ferieø Fraser Island. Og hvert år koster dingoerne den australske landbrugssektor knap 300 millioner. Dingoerne sætter nemlig gerne tænderne i folks husdyr og i helt grelle tilfælde små børn.

Far redder sin lille søn ud af kæben på dingo på ferieø

De er upopulære, dingoerne, og har været det længe. Siden 1940'erne har australierne lagt døde, forgiftede dyr ud til dem for at reducere bestanden. En strategi, der nu viser sig at være forfejlet. Ny forskning peger nemlig på, at der måske er endnu større grund til at frygte dingoerne, der som det eneste større nulevende rovdyr tilbage i Australien har fået et ry svarende til ulvens i Europa. Det skriver DR.dk.

Tilbage i 80'erne forsvandt en lille pige fra en campingplads. Forældrene blev dømt for drabet - politiet troede ikke på, at det var en dingo, der havde taget datteren. Seks år efter fandt man pigens tøj i en dingohule, og forældrene blev til sidst frikendt. Arkivfoto: Colourbox

Næsten 10 procent større

Australske forskere har målt kranierne på 600 dingoer, og i de områder, hvor forgiftningen af de vilde hunde har fundet sted, er dingoerne blevet mellem seks og ni procent større og i gennemsnit et kilo tungere.

Der foreligger endnu ikke noget endegyldigt bevis for, hvad denne størrelsesforøgning skyldes. Forskerne arbejder foreløbig med to teorier. Den første peger på, at mange dingoer dør af giften, og at der derfor er mere føde til de overlevende.

Den anden teori går på, at den forgiftede lokkemad har dræbt flere af de mindre dingoer frem for de større, fordi større kropsmasse kræver mere gift. Derfor overlever de største dingoer, og de vil altså vokse over tid, skriver Dr.dk.

Ifølge Bengt Holst, videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have, virker den sidste teori sandsynlig.

- Når der kommer et særligt genetisk pres på dyrearter, tilpasser de sig. Så hvis det at være større er en fordel, fordi giften ikke dræber dig, er det naturligt, at bestanden vokser sig større over tid, siger han til DR.dk, og nævner endvidere, at der er utallige eksempler på, at dyrearter på grund af mennesker har måtte tilpasse sig i en fart.

