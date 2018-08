Ville se Himalaya: Men så kom guiden afførende middel i maden

I Nepal er trekking-guiderne angiveligt begyndt at presse turister til at lade sig evakuere fra vandreturen i Himalaya

Et stigende antal turister bliver evakueret fra deres oplevelsesrejse til Himalaya-bjergkæden i Nepal. Men mange af dem er ikke akut syge, hvis man skal tro forsikringsselskaberne.

Turisterne bliver i stedet evakueret fra trekking-ruterne, fordi guiderne overtaler eller ligefrem presser dem til det. Ifølge nyhedsbureauet AFP er der særdeles gode penge at tjene på at få dem evakueret med helikopter - og det skorter angiveligt ikke på eksempler, hvor guiderne går til yderligheder for at få gæsterne fløjet væk.

Ifølge AFP er der blandt andet eksempler på, at der bliver sendt bud efter en redningshelikopter, alene fordi folk er trætte eller forkølede. Og en undersøgelse har tilmed fundet bevis på, at guider har puttet bagepulver i maden for at give turisterne diarré.

Flere betaler samme tur

Begrundelsen synes at være, at rejsebureauerne kan sende regningen for helikopterturene til turisternes forsikringsselskaber.

Det bliver især profitabelt, hvis man kan få mange med i den samme helikopter, for så kan regningen for en enkelt tur sendes til flere selskaber. På den måde kan bureauerne i nogle tilfælde tjene mere på evakueringen end på at sælge trekkingturen til turisten.

En sådan oplevelse havde den australske turist Jessica Reeves angiveligt, da hun var på trekking ved Mount Everest tilbage i oktober 2017. Hun blev her evakueret sammen med ni eller 10 andre, fordi hun efter eget udsagn var forkølet.

- De bad os alle sammen om at lyve over for forsikringsselskabet og sige, at der kun var en person med helikopteren, selv om der var tre eller fire af os på hver, siger hun til AFP.

Travel Assist: 2017 slog rekord

Rejsebureauet, hun benyttede sig af, har efterfølgende kaldt hendes beskyldinger for falske. Uanset hvem, der har ret i den pågældende sag, så kan forsikringsselskaberne dog mærke en tydelig forandring.

Ifølge britiske Traveller Assist, der står for akutte evakueringer i blandt andet Nepal, gik 2017 over i historien som det dyreste år nogensinde at forsikre turister i Nepal - og i år ser den samlede regning ud til at blive endnu større.

- Det er et illegalt foretagende, der i bund og grund er bedrageri, og det foregår i stor skala i hele Nepal, siger Jonathan Bancroft, der er administrerende direktør i Traveller Assist, til AFP.

De seneste seks år er der ifølge AFP sket en seksdobling i antallet af helikoptere i Nepal, hvoraf mange registrerer over 1000 flyvetimer om året.

Selskaber kræver forandring

Størstedelen af de evakueringer, der i øjeblikket finder sted, skyldes ifølge de officielle rapporter, at turisterne får akut højdesyge. Oxygenmængden er lav på de højtliggende trekking-ruter, og det kan give hovedpine, kvalme og manglende appetit.

Problemet med dette er bare, at symptomerne forsvinder, så snart turisterne er blevet fløjet ned fra bjergene. Det er derfor svært for forsikringsselskaberne at vurdere, om evakueringen nu også var nødvendig eller ej.

De er skeptiske, hvilket forstærkes af at nogle af rejsebureauerne ifølge AFP har knyttet finansielle bånd med enkelte af Nepals hospitaler.

Selskaberne har derfor givet myndighederne i Nepal ind til 1. september til at få nedbragt antallet af turister, der bliver evakueret. De kræver også, at alle helikopterredninger fremadrettet skal godkendes, før de sættes i gang, og så skal der indføres et loft på knap 26.000 kroner for en evakuering.

Hvis ikke det lykkes Nepal at imødekomme kravene, truer selskaberne med at trække deres rejseforsikringer tilbage i samlet flok. Et træk, der ville gøre alvorligt ondt på landet, som baserer en stor del af sin økonomi på turisme.

