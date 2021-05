Ville uddele vacciner til turister: Men har nu sat ny smitterekord

Den populære feriedestination Maldiverne i Det Indiske Ocean har registreret det højeste antal smittede på 24 timer siden pandemiens start.

Det fremgår af en oversigt fra Worldometer.

Her kan man se, hvordan smittekurven rækker højere op end nogensinde før, og at onsdagens registrering af 734 nysmittede er ny rekord.

Det er ellers kun få uger siden, at Maldiverne meddelte, at det planlægger at uddele vacciner til turister ved ankomst i lufthavnens ankomsthal.

Mystisk tendens

Ifølge CNN er smitteplagede Indien årsag til den stigende smitte i det sydlige Asien, hvor også Thailand har mistet kontrollen med coronavirus.

Det amerikanske medie skriver, at corona har bredt sig i Maldiverne siden midten af april, da det for alvor begyndte at gå galt i Indien.

Ifølge New York Times’ vaccinetracker er Maldiverne ellers et af de lande i verden, der er længst med at vaccinere sin befolkning. Landet har givet første stik til 56 procent af befolkningen, mens 22 procent er færdigvaccineret.

Men det er ikke altid nok. Også en anden turistperle, Seychellerne, oplever i disse dage rekordsmitte trods et næsten færdigt vaccinationsprogram.

Maldiverne var et af de første lande i verden til at genåbne for turister sidste sommer.