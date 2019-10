Viral video: Cateringbil amok i lufthavnen

En cateringbil fyldt med flymad og drikkevarer gik mandag formiddag fuldstændig amok i O’Hare Airport i Chicago.

Vognen kører rundt i cirkler uden nogen chauffør og rammer næsten ind i lufthavnsarbejderne, som står og ser chokeret til. Vognen er også få meter fra at smadre ind i et fly.

Se også: Flypassager forveksler nødudgang med toiletdør

I starten af videoen ser det ud som om, at bilen har væltet en kvindelig medarbejder omkuld, da en af hendes kolleger forsøger at samle hende op og få hende væk.

Heroisk lufthavnsarbejder

Mens de fleste lufthavnsarbejdere står og ser chokeret på vognen, og nogle af dem nærmest flygter, tager en anden lufthavnsarbejder affære.

Ifølge mediet Heavy er det lufthavnsarbejderen Jorge Manalang, der hopper på en påfyldningsvogn og styrer den direkte ind i den ustyrlige cateringbil. Han rammer vognen i en perfekt vinkel, og den vælter om på siden.

To dansende piger og en lufthavnsansat tager nettet med storm

Vognen, som synes at have sin egen vilje, blev fanget på video af Dr. Kevin Klauer, som efterfølgende lagde klippet på Twitter. Videoen gik hurtigt viralt og har i skrivende stund 5,7 millioner visninger.

Jorge Manalang bliver nu hyldet for sin heroiske indsats af brugerne på Twitter.

Se også: Flydæk eksploderede: Mand mister begge ben

Ingen kom til skade

American Airlines, som ejer flyet, sætter også pris på medarbejderens reaktion.

- Vi sætter pris på den hurtige reaktion fra vores medarbejder, som stoppede vognen. Sikkerhed er vores første prioritet, og vi arbejder med vores partnere på at undersøge hændelsen. De første undersøgelser viser, at det var en gaspedal, der sad fast og fik cateringbilen til at miste kontrollen, skriver American Airlines i en pressemeddelelse.

De oplyser, at ingen kom til skade og flyet kun blev 10 minutter forsinket.