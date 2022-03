'Virkelig synd': Staten vil sælge 289 år gammelt slot

Der har længe været uenighed mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Gentofte Kommune om, hvordan Charlottenlund Slot og Slotshave samt fem tilhørende bygninger bør udnyttes.

Nu har Slots- og Kulturstyrelsen imidlertid fået politisk opbakning til at sælge alle bygninger.

Det skriver Charlottenlund Slot ApS i en pressemeddelelse.

Dertil har Slots og Kulturstyrelsen overfor TV 2 Lorry bekræftet, at stedet efter planen skal sættes til salg.

Regeringen har ikke tænkt sig om

I årtier har Charlottenlund Slot været lukket, hvor lokalerne blev brugt af Danmarks Fiskeriundersøgelser.

I 2017 blev slottet dog gennemrenoveret og i samme ombæring blev dets lokaler åbnet for offentligheden i forbindelse med en række arrangementer og events.

I dag varetager Charlottenlund Slot ApS udlejningen af nogle af slottets faciliteter, som blandt andet bruges til kulturarrangementer, mødefaciliteter, virksomhedskonferencer og til afholdelse af private begivenheder som eksempelvis bryllupper.

I det daglige benyttes slottet som kontor for blandt andre virksomheden Edora.

Ifølge Mads Hedegaard, direktør for Charlottenlund ApS, virker det til, at Regeringen ikke har tænkt sig godt nok om i forbindelse med godkendelsen af salget.

- Det er i dag en ret god forretning for Staten at leje kontorerne på Slottet ud til os, samtidig med, at det fra starten har været vores prioritering at åbne slottet for lokalområdet og borgerne på grund af dets historiske værdi, siger han i pressemeddelelsen.

- Og fra et samfundsmæssigt perspektiv, synes jeg virkelig, at det er synd, at man ikke ønsker at bevare serveretten over den fine kulturarv, vi har i huset.

Tab for offentligheden

Styrelsens plan om at sælge Charlottenlund Slot vækker også bekymring hos kunsthistoriker og rundviser på Charlottenlund Slot, Christian Claudio Apostoli.

- Hvis slottet bliver solgt til en privat aktør, vil det medføre en betydelig risiko for, at slottet igen bliver lukket land for offentligheden uden mulighed for hverken rundvisninger eller kulturelle arrangementer, siger han i pressemeddelelsen.

- Som tingene fungerer nu, gøres der en seriøs og målrettet indsats for at invitere nysgerrige og interesserede indenfor - og på den måde markere slottets rolle som en af områdets store attraktioner.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser til TV 2 Lorry, at dette, ifølge styrelsen, ikke er tilfældet, da slottet siden 1930'erne har været udlejet til erhverv.

Styrelsen oplyser desuden til mediet, at slotshaven i dag er og fortsat vil være åben for offentligheden.