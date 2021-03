Virolog: Grænserne bør åbnes

Sundhedsfagligt er der ikke belæg for, at de danske grænser fortsat er lukket, mener professor Søren Riis Paludan

Lande rundt omkring i verden er så småt begyndt at åbne grænserne for rejselystne turister. Men i Danmark må vi fortsat væbne os med tålmodighed, hvis vi vil til sydens sol.

Hvornår de danske grænser bliver åbnet, er fortsat uvist, men det burde været det næste store spørgsmål, mener Søren Riis Paludan, der er dansk professor i virologi og immunologi ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Stod det til ham, var grænserne for Europa allerede åbnet for længst.

- Hvorfor kan du rejse til Ishøj og Århus? Men du kan ikke rejse fra Hamborg til Århus? Rent smittemæssigt kan man ikke svare på, hvorfor du kan rejse til et sted med national høj smitte, men ikke international, siger Søren Riis Paludan til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Man bør åbne op for rejser i Europa før sommerferien. En vigtig faktor er, at risikoen aldrig vil reduceres til nul, men det skal vi heller ikke måle det op mod. Det skal måles op mod, hvad vi accepterer af smitterisiko. Vi accepterer allerede en smitterisiko ved at sige, jeg godt må tage til Ishøj.

Lukket for længe

Sundhedsfagligt er der ikke et godt argument for at holde grænsen lukket, mener Søren Riis Paludan, der fortæller, at det primært er de nye varianter af covid-19, der er årsagen til de lukkede grænser.

- Det er et tyndt argument. Vaccinerne virker mod varianterne. Vi skal have verden åbnet igen. Vi skal finde en formel for, hvordan vi stopper med at frygte de nye varianter. Grænserne har været lukket alt for længe.

- Drømmer du om at rejse udenfor Europas grænser, bør du nok vente et halvt år, siger Søren Riis Paludan.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser frem til og med 5. april. Hvad der bliver muligt herefter er endnu ikke besluttet, men udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere lovet en afklaring inden påske.

Hvis man rejser ud til et 'rødt land', er man pålagt de danske krav om test og isolation ved tilbagekomst til Danmark.

Isolationen varer i 10 dage, men kan dog afkortes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.