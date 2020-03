Virus skaber verdens længste flyrute

Coronavirus har været hård mod den globale luftfart, men den har også haft en noget anderledes sideeffekt.

Den har nemlig skabt en ny verdensrekord inden for luftfarten.

14. marts fløj det franske flyselskab Air Tahiti Nui den længste distance for et planlagt passagerfly nogensinde. Det skriver flere medier blandt andet CNN.

15.715 kilometer fra Papeete på Tahiti langt ude i Stillehavet til Charles de Gaulle Lufthavn i Paris.

Denne milesten i luftfarten var en direkte konsekvens af USA's rejserestriktioner.

Stopper normalt i Los Angeles

Ruten fra Tahiti til Paris har normalt et mellemstop i Los Angeles Internationale Lufthavn. Her er proceduren, at alle passagerer skal af flyet for at komme igennem paskontrollen, før de kan fortsætte deres rejse videre. Men de nuværende restriktioner fra de amerikanske myndigheder gør denne del umulig.

Derfor valgte Air Tahiti Nui i stedet at fortsætte direkte til Paris. Flyet lettede fra Papeete Lufthavn klokken 3 om natten 14. marts og ankom til Paris 6.30 om morgenen lokal tid 15. marts.

Slår tidligere rekord

Air Tahiti Nui har slået den tidligere rekord i den længste direkte distance med et passagerfly. Det var Singapore Airlines, som havde den ære, med et rutefly mellem Singapore og Newark i New Jersey. En flyvetur på i alt 15.343 kilometer.

Det australske flyselskab Qantas har en lidt anderledes rekord med deres Project Sunrise. Her har de testet en 17.799 kilometer lang direkte rute mellem Sydney og London. Passagererne var blandt andet Qantas eget personale, som skulle bidrage til forsøget. Siden flyturen var et eksperiment, så gælder det ikke som en planlagt service og kan derfor ikke snuppe den rekord.

Flyet mellem Tahiti og Frankrig har også slået rekorden, som det længste planlagte indenrigsfly, fordi det fløj fra Fransk Polynesien, der er et oversøisk fransk land.

Engangsforestilling

Det var et Boeing 787-9 fly, der klarede strabadserne sammen med fire piloter. Flyet var ikke fyldt op, hverken med passagerer eller gods, derfor kunne det klare hele turen uden at skulle have mere brændstof på, hvilket de normalt fylder på ved mellemlandingen i Los Angeles.

En talsperson fra Air Tahiti Nui siger til CNN, at det var 'et exceptionelt fly, som blev opereret i en speciel kontekst' og tilføjer, at 'flyet demonstrerer flyselskabets forpligtelse til at skabe mobilitet mellem Frankrig og dets oversøiske territorier.'

- Men det er ikke skæbnen, at det skal fortsætte, siger talspersonen til CNN.

Indtil videre var flyveturen en engangsforestilling.