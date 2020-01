Voldsom lavine nær skisportsted

En kontrolleret sprængning blev foretaget for at forhindre potentielle ulykker

Mange skiløbere stod samlet forenden af bjerget for at se den planlagte lavine ved et skisportsted øst for Salt Lake City.

En kontrolleret sprængning udløste lavinen, da man vil sikre sig mod en uforudset lavine, der tidligere er set med dødelig effekt flere steder i verden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sprængningen blev foretaget af Utah Department of Transportation, som også har produceret videoen, der viser sneskredet på tæt hold.

Du kan se sneskredet over artiklen.

På videoen ses en enorm bølge af sne rulle henover hovedvejen, hvor snowboardere og skiløbere ventede for at få adgang til løjpen.

Sprængstoffer blev placeret på toppen af bjerget kl. 05.30 lokal tid, og hovedvejen ved bjergets fod var afspærret i tre timer i forbindelse med sprængningen.