Voldtaget teenagepige advarer mod ferieparadis: Bliv væk!

Det kan godt være, at de svajende palmer og det krystalklare vand i ø-paradiset Koh Tao i Thailand virker indbydende, men den populære turistdestination har i den grad en mørk og dyster bagside.

I de seneste år har øen nemlig trukket overskrifter i medierne verden over, fordi den har været hjemsted for en lang række mystiske dødsfald og overgreb.

Således har 10 turister på uforklarlig vis mistet livet i løbet af de seneste seks år, hvilket har fået flere efterladte til at spekulere på, om de lokale thailændere samt myndighederne dækker over forbrydelserne, fordi de er bange for de økonomiske konsekvenser, hvis turister vælger at blive væk fra øen.

Og hvis man spørger en 19-årig britisk teenager er det bestemt ikke utopi at tro, at det er præcis, hvad myndighederne på Koh Tao gør.

Ifølge hende blev hun voldtaget og røvet under en ferie på øen i juni måned, hvorefter politiet efter sigende forsøgte at miskreditere hende i stedet for at efterforske det påståede overgreb.

Det skriver The Times ifølge The Mirror.

Teenagepigen advarer derfor nu alle turister om at blive væk fra ferieparadiset, som på grund af de mange mystiske hændelser i det seneste årti har fået øgenavnene 'dødens ø' og 'voldtægts-øen'.

Voldtaget samme sted som brutalt mord

Ifølge den 19-årige brite skete overgrebet mod hende på den samme strand, hvor et ungt britisk par i 2014 mistede livet på brutal vis - nemlig på Sairee Beach.

Dengang kom det frem, at 23-årige Hannah Witheridge fra Norfolk blev voldtaget af flere mænd og derefter grusomt maltrakteret og dræbt med et hakkejern, mens 24-årige David Miller fra kanaløen Jersey blev slået adskillige gange og efterladt dødeligt kvæstet, hvorefter han druknede, fordi han var ude af stand til at krybe i sikkerhed.

Du kan læse mere om det makabre overfald her.

Ifølge den 19-årige brite skete hendes overfald, da hun var i byen med en mandlig ven den 25. juni. Hun påstår, at gerningsmanden højst sandsynligt har puttet stoffer i hendes drink, fordi hun natten til den 26. juni pludselig fik et 'black out'.

Vågnede nøgen med mand henover sig

Hun fortæller til The Times, at hun forlod baren og derefter ikke kan huske mere, før hun vågnede halvnøgen op på stranden næste morgen med en mand stående over sig.

- Mine shorts og trusser var taget af, og en thailandsk mand stod henover mig. Da jeg vågnede, smilede han bare og gik sin vej, siger den 19-årige til mediet og fortæller endvidere, at hun havde sår og mærker på benene og havde smerter i underlivet.

Efterfølgende anmeldte den 19-årige hændelsen, hvor hun også fik stjålet sin telefon, kontanter og dankort, til politiet, men ifølge hende tog politiet ikke anmeldelsen seriøst, og de undersøgte hende blandt andet ikke for skader, men tilbød hende angiveligt blot en politirapport, så hun kunne søge erstatning for sine stjålne ejendele.

Den 19-årige påstår endvidere, at hendes T-shirt havde indtørrede sædpletter fra gerningsmanden på, men at det thailandske politi afviste at tage imod trøjen tre gange. Først da teenagepigens mandlige ven trådte til, tog politiet imod den.

Thailandsk politi: Kom tilbage

Ifølge The Times begyndte det thailandske politi først at efterforske sagen i sidste uge, fordi pigens mor stod frem i medierne.

Inden da havde politiet angiveligt truet den 19-årige med at være bandlyst i Thailand, da de mente, at hun havde fundet på overfaldet for at dække over sex med vennen, hvilket, den 19-årige afviser, er tilfældet.

Ifølge Bangkok Post har politiet udtalt, at den 19-årige brite umuligt kan have været blevet voldtaget på stranden natten til den 26. juni, som hun påstår, da der var højvande på det tidspunkt.

Flere gange tidligere har politiet ligeledes kommenteret sagen i de lokale medier, hvor de har undladt at fortælle om voldtægten og i stedet kun har oplyst pressen om de stjålne ejendele.

Politiinspektør, Apichart Boonsriroj, har nu bedt den 19-årige om at vende tilbage til Thailand hurtigst muligt, så hun kan fortælle sin version af sagen endnu engang samt aflevere eventuelle beviser, da sagen bliver forældet efter tre måneder, hvilket betyder, at hun har til slutningen af september måned.

Pigens mor afviser dog, at hun vil lade sin datter rejse tilbage til Thailand.

Advarer landsmænd

Den unge kvinde advarer nu sine landsmænd om at blive væk fra den thailandske ø. Hun kalder det ifølge Mirror 'den mørke side' af Thailand, hvor hun aldrig vil kunne føle sig sikker.