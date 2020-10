Vrede Tivoli-gæster: - Ikke muligt at holde afstand

Flere gæster mener, at efterårsferien har lokket lidt for mange mennesker i Tivoli, der dog afviser kritikken

- Jeg er i Tivoli i øjeblikket med familien og synes, at vi er nødt til at forlade stedet. Det er bare pakket med mennesker.

Sådan står der i en vred kommentar på Tivolis Facebook-side fra torsdag, hvor flere gæster i den gamle have mente, at der blev lukket alt for mange mennesker ind.

Det skriver TV 2 Lorry.

Den pågældende gæst er langt fra alene med sin kritik. En anden skriver, at det er 'helt sindssygt, hvor mange folk de lukker ind'.

- Uha-da. Følte mig da bestemt helt til grin i tætpakket Tivoli her til aften. Måtte forlade stedet igen, da der var al for lang kø, skriver en tredje bruger.

Halloween-tema og efterårsferie er en farlig cocktail, hvis man som forlystelsespark skal undgå for mange gæster. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Flere beskriver, hvordan de stod 'som sild i en tønde' i den ferietravle forlystelespark.

- Vi blev meget overrasket over Tivolis totale ligegyldighed om overholdelse af afstand og deres gæsters ve og vel. Hvordan kan I lukke SÅ mange mennesker ind? Vi stod som sild i en tønde, skriver en bruger.

Overholder alle retningslinjer

TV 2 Lorry har talt med Tivoli-pressechef Torben Plank, der garanterer, at alle restriktioner og anbefalinger er blevet overholdt, og at forlystelsesparken holder sig på den rigtige side af de 20.000 gæster, der er armbånd til.

- Vi har ikke på noget tidspunkt i perioden med Halloween været i nærheden af det tal på samme tid. Vi har afstandsmarkeringer, så gæsterne ved, hvordan de skal opføre sig. Vores spritbeholdere bliver brugt i rigt omfang, og vi har kontrollører, som knokler i alle de timer, haven er åben, siger Torben Plank til TV 2 Lorry.

Han erkender, at torsdag var en travl dag med mange gæster, men ifølge ham håndterede man menneskemængden ved at åbne ekstra tidligt for portene, så folk ikke skulle stå unødigt i kø ved indgangen.

Tivoli bruger kameraovervågning til at kontrollere, at der ikke er for mange mennesker ved rutsjebaner og karruseller.

