Winter Is Coming: Hold nytår på 'Tronen'

Hvis du ikke vente helt indtil næste omgang af 'Game of Thrones', kan du i stedet fejre nytår i ægte Game of Thrones-stil

Kalenderen siger december, og det betyder, at 'Winter is Coming'. Desværre er det ikke i 'Game of Thrones', hvor fans af serien må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, før de kan sætte sig til rette og se vinteren komme i sæson otte.

Hvis det bliver alt for svært at vente, kan man dog godt tage det roligt, for så er der hjælp at hente, hvis man ønsker lidt nærkontakt med Kings Landing og Winterfell.

Mange af kultseriens filmset ligger nemlig ikke særlig langt væk, og der er rig mulighed for at benytte sig af overnatningsmuligheder gennem Airbnb, hvis man vil holde sin nytårsferie i et seriens smukke landskaber og føle, at man har vundet 'Tronen'.

Forhåbentlig er der så færre massedrab og ildspydende drager i virkeligheden, end der er i serien...

Du kan se nogle boliger på 'Game of Thrones'-destinationer, som fører dig direkte i Daenerys' og Stark-familiens fodspor, herunder:

King’s Landing​ / ​Dubrovnik, Kroatien

Denne smukke bourgeois Villa Mediterran kan rumme 12 personer i fem suiter og ligger kun få minutters gang fra den gamle bydel.

Det perfekte udgangspunkt for at opdage den historiske destination for Kongens Hånd:

Foto: Airbnb

King’s Landing​ / Girona, Spanien

Jamie Lannister betrådte de gamle trin i Girona i Spanien i sæson seks’ episke kampscener, og dette hjem er lige så episk.

Denne bolig i Girona dateres helt tilbage til det 16. århundrede og tilbyder en unik blanding af moderne luksus og historiske elementer:

Foto: Airbnb

King’s Landing​ / Girona, Spanien

Margaery Tyrell afventede sin soning på disse gamle trin i Catedral de Girona, som er synlige fra vinduet i denne fantastiske lejlighed beliggende i en historisk bydel:

Foto: Airbnb

The Twins​ / Tipperary, Irland

Den unge konge Robb Starks skæbne blev forseglet på The Twins. Men før dette skæbnesvangre øjeblik, blev murerne fyldt med glæde under fejringen af ’The Young Wolf’ og hans brud.

Dette tårnhus fra det 15- århundrede, Hackett Castle, tilbyder samme storslåede rammer:

Foto: Airbnb

The North ​/ Galway, Irland

Jon Snow kunne have boet i dette smukke slot i Galway, Irland. Kilcolgan Castle tilbyder gæsterne privatliv, men guider til de skjulte lokale skatte, hvis ønsket.

Med snoede trapper og egetræsbjælker, vil du føle dig som et ægte medlem af 'Night’s Watch':

Foto: Airbnb

Qarth ​/ Girona, Spanien

Dette hjem i Girona ligner noget fra den trolddomsbefængte by Qarth, hvor Dronning Daenerys Targaryen blev hjemsøgt af spådomme.

Casa Mercè har et overdådigt design fyldt med dristige farver og frodige haver. Vandr gennem de gamle sale og sluk tørsten ved de mange fontæner: