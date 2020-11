Zebraunge skræmt til døde af fyrværkeri

En årlig fyrværkerifest i England gjorde en zebraunge så opskræmt, at hun farede ind i et hegn og døde

I Storbritannien har man tradition for at fyre krudt af hvert år 5. november.

Det sker som en markering af den såkaldte krudtsammensværgelse fra 1605, hvor katolske ekstremister forsøgte at sprænge Parlamentet i London i luften.

Forsamlingsforbud har i år ført til aflysninger af de planlagte festligheder, men det har ikke kunnet stoppe folk fra at sende raketter mod himlen fra egen have.

Og det er netop, hvad der skete i det sydvestlige England dagen før Guy Fawkes Night. Desværre gjorde bragene og lysglimtene en otte måneder gammel zebraunge i Noahs Ark Farm Zoo nær Bristol så forvirret og bange, at hun farede ind i et hegn og slog sig selv ihjel.

Det skriver CNN.

Mirakel i Chile: Håb for truet vandfrø

Fyrværkeri skræmmer dyr

Hos Noahs Ark Farm Zoo siger direktør Larry Bush, at han er knust af sorg.

- Vi er helt ødelagte over tabet af vores unge zebra, Hope. Hun var så fuld af energi og liv, siger han i en pressemeddelelse.

Hope blev født i marts, da coronavirus fik fat og lockdown begyndte. Navnet skulle 'symbolisere håb på et tidspunkt, der ellers føltes så dyster', skriver dyreparken.

Artiklen fortsætter under opslaget …

En obduktion har vist, at den pludselige kollision med hegnet førte til zebraungens omgående død.

Hos Noahs Ark Farm Zoo er man ikke et sekund i tvivl om, at det var affyringen af fyrværkeri, der fik Hope til at blive opskræmt og fare forvildet rundt.

- Vi ved, at det her ikke var intentionen med fyrværkeriet, men det viser på tragisk vis, hvilken påvirkning fyrværkeri kan have på dyr. Hvad enten det drejer sig om zebraer, heste, vilde dyr eller kæledyr.

Første gang i 120 år: Skjult koralrev fundet ud for Australiens kyst