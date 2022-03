Zoo i Ukraine åbner igen

For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er den zoologiske have i Odesa igen åben

Krigen i Ukraine byder ikke udelukkende på død og ødelæggelse.

Indimellem er der små glimt af liv og lys, hvilket blandt andet var tilfældet for de ukrainere, der besøgte den zoologiske have i den sydlige havneby Odessa på åbningsdagen lørdag.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har den zoologiske have været lukket ned for besøgende.

Men lørdag åbnede zoo'en igen dørene op for gæster, hvor hundredvis af familier stod i kø for at besøge dyrene.

Rusland har meldt ud, at de russiske styrker vil fokusere krigsindsatsen til hovedsageligt at udspille sig i Donbas-regionen i det østlige Ukraine, skriver DR.

Og selv om den udmelding har vist sig ikke at holde helt stik, så gør det, at en by som Odesa har løsnet tøjlerne, sådan at blandt andet den zoologiske have igen kunne åbne.

Det betyder ikke, at tingene er ved at vende tilbage til normalen, da nærliggende byer fortsat er under angreb.

Til gengæld betyder det, at de lokale i Odesa for en stund kunne slippe bekymringerne om krig, imens de så på eksotiske og mærkværdige dyr på zoo-besøget.

Se billederne her …

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix