Zoologisk have giver vaccine til aber

Den verdensberømte dyrepark San Diego Zoo i Californien er begyndt at vaccinere aber mod coronavirus.

Det skriver HuffPost.

Fire orangutanger og fem bonoboer er foreløbig blevet vaccineret, og flere andre af dyreparkens aber står nu i kø til en vaccine, herunder en gorilla.

De eksperimentelle vacciner er specialudviklet til dyr, så der er altså ikke tale om doser, som kunne være givet til mennesker.

Tiltaget sker, efter at otte gorillaer i begyndelsen af januar blev smittet med coronavirus af en af den californiske dyreparks ansatte.

Blev testet på mink

Det er den globale virksomhed inden for dyresundhed Zoetis, der har udviklet vaccinen.

Zoetis forklarer, at de i den indledende udviklingsfase testede vaccinen på hunde og katte, men at de skiftede over til mink, da det i efteråret kom frem, at der var fundet mutationer af coronavirus i danske mink.

På opfordring fra San Diego Zoo rettede virksomheden efterfølgende opmærksomheden mod store menneskeaber.

San Diego Zoo Wildlife Alliance håber, at vaccinen kan blive brugt til gorillaer, der lever i naturen, skriver de i en pressemeddelelse.

- Færre end 5000 gorillaer er tilbage i naturen, og fordi de lever i nære familiegrupper, frygter forskere, at coronavirus vil sprede sig med stor hastighed, hvis den først får fat.

