10 dage efter Larsens død: JYSK sætter vild rekord

En af dansk erhvervshistories mest ekspansive købmænd ville berettiget have været stolt, hvis han havde været i live.

Torsdag i denne uge satte dyne-imperiet JYSK nemlig ny rekord for antallet af butiksåbninger.

11 nye butikker slog dørene op torsdag den 29. august, skriver koncernens interne medie ’Go Jysk’.

Stifteren, Lars Larsen, sov mandag den 19. august stille ind i en alder af 71 år. Han havde leverkræft.

Flagene stod på halv i hovedsædet i Aarhus, hvorfra man forsikrede om, at ’Selvom grundlæggeren ikke længere er iblandt os, lever købmandskabet videre i JYSK’.

Løfte til Larsen

Jan Bøgh, CEO & President i JYSK, lovede, at man ufortrødent ville fortsætte dynekongens ambitioner om at ekspandere voldsomt. Et løfte, man er i gang med at indfri.

De 11 butikker åbnede forleden i otte forskellige lande: Ukraine, Rumænien, Tjekkiet, Grækenland, Bulgarien, Norge, Polen og Sverige.

’Hver gang vi åbner en ny butik, dyrker vi vores JYSKe værdier, og jeg ser meget frem til at åbne mange flere butikker og slå nye rekorder i det kommende finansår,’ siger koncerndirektør for Jysk Nordic, Mikael Nielsen, til Go Jysk.

I alt har JYSK åbnet 19 butikker i denne uge.

