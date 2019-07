170.000 til folkefest: Festede i gummistøvler og bh

Nul ud af 30.000 koncertgængere klogede sig i dag på indiejazz, tonen i debatten, veganske småmåltider, amerikansk grænsemur og klimaudfordringer.

Nej, vi var ikke i Roskilde eller til Nortside i Aarhus, men til årets sidste grønne popkoncert i Valby, hvor der alligevel ved middagstid var alvorlige, men kortvarige menneskeskabte klima-bekymringer.

Pulblikum var nemlig mødt betuttet op i regntøj og gummirøjsere i frygt for, at en af sommerens sidste store fester skulle drukne under paraplyer i mudderbad.

Babyer og fadbamser

Men pludselig bankede solen ned over et smukt, smukt sammenrend af folk med babyer, muskelsvind, teenageforelskelser, rynker, solhatte, fadbamser, konventionelle Tuborg-fadbamser og franske hotdogs - som i virkeligheden er meget danske.

Artiklen fortsætter under billedet...



Marie Krusaa til koncert i bh og røjsere. Foto: Anthon Unger

Dertil musik, som alle kunne skråle med på, præsenteret af den mesterlige spraglede 67-årige konferencier Jacob Haugaard, som fejrede sit 30-års jubilæum som utroligt veloplagt konferencier til Grøn Koncert.

'Grøn' er ikke cool

Eller blot ’Grøn’, for smarte reklamefolk besluttede forrige år at ændre arrangementets navn. Men ikke på vilkår, om publikum på plænen gider kalde den ’Grøn’ selv om arrangørerne synes, det er et cool kælenavn.

Næ, det handler stadig ikke om at være cool, men alene om at være ubekymret og kærlig. Nuvel, et utal af festivaler markedsfører sig med ’kærlighed’, men her ser man nok sjældnere det mirakuløse, som man så søndag kl. 15.12 i Valby:

En cirka 20-årig, vel ikke helt ædru kvinde, gav ud af det blå en fremmed midaldrende mand i kørestol og med fremskredet muskelsvind et fint kindkys og en ægte knuser uden at det forekom at være en særlig gestus.

Glade dage

Det fik hun såmænd lyst til. Og ingen hujede, for den slags sker bare. Jo, Grøn Koncert er landsdækkende glade dage for de fleste. Her talte man ikke så meget om være god, her var man bare sød ved hinanden, og det kan især Muskelsvindfonden glæde sig over, for med 170.500 betalende tørstige gæster, ruller millionerne atter ind i år.

Enkelte talte om, at Grøn Koncert, som engang var gratis at entrere, efterhånden har strammet prisskruen ud over gevind, men ingen journalister har endnu konfronteret de ansvarlige. Modsat på Northside og i Roskilde var skurvognen for pressen nemlig gabende tom, men på plænen sang og dansede folket med Anne, Sanne og Lis.

Fanny Kristiansen, 29 år, Bellahøj (t.h.) og Philippa Lyberth , 23 år, Bagsværd. Foto: Anthon Unger

- Her den vilde stemning, helt afslappet og overraskende varmt, og heldigvis kan man bare smide toppen og være som man er. Alle er glade og hvis søde fyre melder sig på banen, er vi heldigvis singler, griner Fanny Kristiansen

Charlotte Baltzersen, 43 år, fødselar, København og Allan Olsen, København. Foto: Anthon Unger

- Det silede ned hele morgenen, så skønt med solskin, fødselsdag og overraskelsen her fra min kæreste, siger Charlotte Balterzen, som glædede sig over kæresten fødselsdags-surprise; en lille picnic med Dannebrog i græsset.

Trine Andresen, 30 år, salgsleder, København (t.v.) Louise Holm, sygeplejerskestuderende Søborg, 30 år. Foto: Anthon Unger

- Vi havde forventet heldagsregn og tordenvejr, men så er det godt, at man kan smide sit regntøj og danse i sin bh - og inden længe modtage komplimenter fra fyrene, hujer Trine Andresen, som understreger, at hun er single.

Nianna Vang, 21, København. (t.h.) og

- Vi var nærved udeblevet fra Grøn Koncert på grund af møgvejr i formiddags. Der lynede og tordnede, så jeg gemte mig under dynen og havde tænkt mig at blive der. Men pludselig står vi så her i bagende sol i bh, jubler Nianna Vang.

- Jeg var sikker på, at Grøn Koncert ville blive aflyst på grund skybrud. Det ville være ærgerligt, for vi blev hjemme fra byen i aftes for at være helt klar til i dag, som så alligevel blev en fest, siger søsteren Nichelle.