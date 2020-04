60'er-ikonet Marianne Faithfull er smittet med coronavirus

73-årige britiske Marianne Faithfull, der især har gjort sig bemærket som en del af 60'ernes folk –, pop – og rockscene, bliver behandlet for Covid – 19.

Det skriver nyhedsbureauet AFP lørdag på baggrund af et tweet fra hendes pr – selskab Republic Media.

Faithfull er indlagt på et hospital i London. Hun er ifølge selskabet i 'stabil tilstand' og 'reagerer godt' på behandlingen.

Hun var i starten af sin karriere kendt som Mick Jaggers tidligere kæreste, men i over fem årtier har hun haft en karriere som singer – songwriter og skuespiller.

Til tider har Faithfull levet et ganske hårdt liv.

Ifølge AFP skriver den britiske sangerindes ven, avantgardekunstneren Penny Arcade, i et Facebook-opslag, at Faithfull kom på hospitalet tirsdag efter at have oplevet symptomer på Covid-19 under selvisolation.

- Hun har gennemgået og overlevet så meget i sit liv - deriblandt at være Marianne Faithfull, skriver Penny Arcade, hvis rigtige navn er Susana Ventura.

- Så hvis hun skulle blive overvundet af et virus, ville det være en stor tragedie.

Som 17-årig blev Faithfull spottet af Rolling Stones' manager, Andrew Loog Oldham.

Han fik Mick Jagger og Keith Richards til at skrive balladen 'As Tears Go By' til hende, og med den bragede hun igennem umiddelbart efter.

Efter et kortvarigt ægteskab med galleriejeren John Dunbar blev Marianne Faithfull kæreste med Mick Jagger.

Sammen med ham levede hun et feteret liv i offentlighedens søgelys med masser af fester og stoffer. Det førte hende ud i kokainafhængighed.

Langsomt begyndte forholdet til Mick Jagger at glide ud i sandet, og i 1970 gik de fra hinanden.

Efter nogle hårde år i 1970'erne, hvor hun kæmpede med anoreksi, heroinmisbrug og levede på gaden, lykkedes det hende at komme på benene igen.

I 1979 fik hun genstartet sin musikkarriere med pladen 'Broken English'.

Siden da har hun indspillet over 20 albums og gjort sig som skuespiller på de skrå brædder, i tv og på film.