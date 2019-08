Afsløring: Pernille Nygaard gør comeback på skærmen

Vi kender Pernille Nygaard fra blandt andet 'Paradise Hotel', 'Divaer i junglen' og 'Mig og min mor'.

Nu dukker hun også op i det populære realityprogram 'Ex on The Beach' som får premiere på Kanal 5 i løbet af september. Det bekræfter SBS Discovery over for Ekstra Bladet.

Der var dog heller ingen slinger i valsen, da den tidligere paradiso blev spurgt, om hun ville medvirke i programmet:

- Jeg havde brug for en ferie. Der var sket en masse personlige ting, som gjorde, jeg havde brug for at komme ned i varmen, fortæller Pernille Nygaard til Ekstra Bladet.

Pernille Nygaard blev for alvor kendt af hele Danmark, da hun medvirkede i realityprogrammet 'Paradise Hotel' tilbage i 2011. Foto: TV3

Fuld på tv

Den 28-årige studerende, som for nylig meldte ud, at hun nu er single, glæder sig særligt til at se en helt særlig side af sig selv på skærmen. Noget, som ingen, ifølge hende selv, har oplevet tidligere.

- Seerne kommer til at opleve mig fuld for første gang. Jeg har faktisk aldrig været fuld før, så det er første gang, jeg både er fuld, og at det kommer på tv. Det er jeg ret spændt på selv at se, siger hun.

Jeg synes ellers at mindes, at vi har oplevet dig fuld på tv?

-Nej! Jeg har ikke været fuld før. Det er noget, jeg har været bange for tidligere, slår hun fast og tilføjer:

- Men generelt skal man egentlig bare forvente, at jeg er den samme Pernille, som man kender. Sjov, energisk og forvirret.

Jagter 12-taller

Da Pernille Nygaard blev student, blev det, ifølge hende selv, med et gennemsnit på 11,4. I dag læser hun jura på Aalborg Universitet på femte semester, og det kører på skinner.

- Jeg er gået all in på at hente rene 12-taller i det her semester, siger hun.

Realitypigen har ikke noget job ved siden af skolen, da det hurtigt kan blive for meget på én gang.

- Jeg har haft en masse forskellige jobs, men intet studierelevant endnu.

Der er ikke meget tilbage af 'dumme-Pernille' fra Paradise Hotel. Nu handler det om jura og snart en tur tilbage til reality. Foto: Sisse Stroyer

Datteren holdes ude

Det er ikke alle der ved, at Pernille Nygaard faktisk har en datter på 10 år. Datteren fremgår ikke af Pernille Nygaards sociale medier, og det er der en helt bestemt årsag til:

- Jeg synes bare, hun selv skal have lov at vælge, om hun vil være en del af det. Men det er hun bare ikke gammel nok til endnu. Jeg vil ikke have, hun skal genkendes, for den byrde skal hun ikke bære. Når hun bliver 18 år, kan hun selv få lov at bestemme, forklarer Pernille Nygaard og fortsætter:

- Jeg har været meget konsekvent. Folk kan være så frygtelige mod hinanden, og hun skal have en god start på livet.

Pernille Nygaard fortæller, at datteren aldrig har oplevet negative kommentarer eller lignende, men at folk generelt har været søde, når de har spurgt ind til hendes mors tv-optræden.

Hvordan forholder du dig så til, at du stadig går under navnet 'Dumme Pernille'?

- Jeg er ikke dum. Jeg har aldrig været dum. Hvad er dum? Der er mange måder at være klog på, siger hun.

Man kan opleve Pernille Nygaard i 'Ex on The Beach', når programmet får premiere i løbet af september.

- Jeg glæder mig til at folk skal se programmet. Det bliver vildt. Jeg giver underholdning til programmet, lover Pernille Nygaard.

