Alexandra fejrer første fødselsdag efter nyt job

Når grevinde Alexandra og prins Joachims yngste søn, prins Felix, fylder 18 år og dermed bliver myndig den 22. juli, vil grevinde Alexandra frasige sig sin apanage for - med egne ord - at blive fri til at gøre det, hun har lyst til.

Det oplyste hun for tre år siden og begyndte efterfølgende at træde ud af rollen som adelskvinde til fordel for livet som fri forretningskvinde.

I maj kunne grevinden så annoncere, at hun var blevet ansat i en nyoprettet deltidsstilling i Bang & Olufsen, hvor hun skal arbejde med kundeprogrammer, marketing og salg.

Tirsdag den 30. juni fylder hun 56 år og kan se tilbage på en skelsættende tid.

De seneste år har været opsigtsvækkende og entreprenante for den forhenværende prinsesse, der fra 1995 til 2005 var gift med prins Joachim.

Hun har udgivet en bog om lykke og en om forretningsetik og været gæsteunderviser på et amerikansk universitet.

Derudover er hun desuden blevet portrætteret letpåklædt på et maleri, og så er hun også sprunget ud som sangerinde med udgivelsen af velgørenhedsnummeret 'Wash Me Away'.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud og prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon, som har været omkring mig, sagde grevinden til Ritzau i 2018.

Alexandra Christina Manley kom til verden i Hongkong den sidste junidag i 1964.

Hun har en uddannelse inden for handel og økonomi fra universiteter i Hongkong, Wien, Tokyo og London og har med den baggrund blandt andet arbejdet som børsmægler og vicedirektør i et investeringsfirma i Hongkong.

Der var også her, hun mødte den fem år ældre prins Joachim, som fra 1993 til 1994 arbejdede for A.P. Møller i Hongkong.

Parret blev gift i vinteren 1995 og fik senere prins Nikolai, som i dag er 20 år, og førnævnte prins Felix, som fylder 18 år i juli.

Priserne var henholdsvis fem og to år gamle, da prins Joachim og grevinde Alexandra blev skilt efter et årti sammen som mand og kone.

En lykkelig skilsmisse er langt bedre end et dårligt ægteskab, sagde hun senere i et interview med Alt for damerne.

- Når nu jeg ikke kunne have et lykkeligt ægteskab, har jeg det næstbedste - en lykkelig skilsmisse. Joachim og jeg er virkelig, virkelig gode venner. Vi bakker op om hinanden, og vi er fælles om de to vidunderlige børn, vi har sammen, sagde hun til magasinet.

Efter skilsmissen fra prins Joachim fandt grevinden sammen med den 14 år yngre fotograf Martin Jørgensen. De blev dog skilt i 2015 efter otte års ægteskab.

Det var grevinden, der indgav skilsmissebegæringen.

- Vi har ikke de samme værdier længere, og jeg kunne ikke se os have en fremtid sammen, sagde hun efterfølgende i et interview med Ritzau.

Siden har hun været i et forhold, som hendes privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, over for Ekstra Bladet sidste år bekræftede var forbi.

Grevinden går dermed frit ind i sit 57. år på flere parametre.

- Den frihed betyder meget for mig, og jeg brister af stolthed over, at jeg gerne vil komme videre og prøve noget uventet, sagde hun tilbage i 2018.