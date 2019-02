3 Oscar-kæmper du kan streame lige nu

’BlacKkKlansman’

Kan lejes og købes på Viaplay

Foto: PR-foto

******

En sort politibetjent går undercover i Ku Klux Klan. En filmproducer ville nok feje idéen af bordet som usandsynlig – og shitstorm-parat. Men det komplet usandsynlige er så bare sket i virkeligheden.

I 1970’erne blev Ron Stalworth ansat som den første sorte betjent i Colorado. Her infiltrerede han den højreekstremistiske organisation Ku Klux Klan, der går ind for at udrydde sorte og jøder. I en næsten lige så usandsynlig balanceakt får provokatøren Spike Lee dig til at grine hele vejen igennem en rasende historielektion i amerikansk racisme, som strækker sig til i dag.

Den seksdobbelt Oscar-nominerede ’BlacKkKlansman’ ligner en politifilm af den gamle skole, men der er intet forudsigeligt over slutningen, der rammer som et piskeslag. Læs mere.

’First Man’

Kan købes på Viaplay

*****

Hvis filmholdet bag ’First Man’ føler sig snydt på den røde Oscar-løber i nat, så er de i deres gode ret. Filmen om Neil Armstrongs liv fortjente nomineringer i de største kategorier som ’bedste film’ og ikke mindst ’bedste mandlige hovedrolle’ for Ryan Goslings fintfølende portræt af den første træmand på månen. I stedet blev ’First Man’ spist af med fire nomineringer i tekniske kategorier.

Damien Chazelle har lavet en rumfilm, der nægter at ligne de rumfilm, vi kender. Der er ingen helte-slowmotion og ingen sejrs-violiner. Der er ikke engang et amerikansk flag, da Armstrong erobrer månen. I stedet er der en gribende historie om en mand, der forsøger at arbejde tabet af sin datter væk. Næsten tilfældigvis bliver hans arbejde et stort skridt for menneskeheden. Læs mere.

’The Ballad of Buster Scruggs’

Netflix

Foto: Netflix

****

Filmverdenens største kanoner er begyndt at se fidusen i Netflix. Nu fik Netflix lokket Coen-brødrene, to af klodens mest hyldede filmskabere efter mesterstykker som ’Fargo’ og ’The Big Lebowski’, til at lave en film direkte til streaming.

En film er dog så meget sagt, for ’The Ballad of Buster Scruggs’ er en samling af seks kortfilm fra Det Vilde Vesten, som rangerer fra lettere ligegyldige til Coen-brødrene, når de er bedst. Deres kendte galgenhumor bliver ret bogstavelig i de små, djævelsk sjove historier, hvor vi blandt flere skæve eksistenser møder en bankrøver, der bliver hængt to gange. De hårdtslående replikker efterlader ingen tvivl om, hvorfor filmen er nomineret til tre Oscars, blandt andet bedste adapterede manuskript. Læs mere.

Besøg skærm.nu og få mange flere anbefalinger af film og serier. LIGE HER.