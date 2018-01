5 stjerner til 'Broen': Sikken en start!

Se også: Populært DR-drama vender tilbage med ny sæson

Den dansk/svenske (men nok mest svenske, da både den konceptuerende instruktør samt de to hovedforfattere er svenske) tv-serie 'Broen' må siges at have været en gedigen succes - også målt med internationale alen. Den har vundet en lang række priser, er ifølge DR's hjemmeside solgt til 188 lande (kan det nu også passe?), og der er lavet to remakes, hvor overgangen er enten en bro mellem Mexico og USA eller en tummel mellem England og Frankrig.

Det ændrer nu ikke ved, at sæson tre, hvor Thure Lindhardt afløste Kim Bodnia som svenskeren Sagas danske makker, var en lettere skuffende omgang, hvor alt for mange irrelevante sideplots truede med helt at drukne hovedhistorien. Bevares, dårligt var det bestemt ikke, men heller ej på niveau med de to første fremragende sæsoner.

Sæson fire kom dog stærkt ud af starthullerne med Saga (Sofia Helin) placeret i fængsel i Ystad for mordet på sin mor - som hun i løbet af afsnittet dog blev frikendt for - og med Mikkel Birkkjær som den nu afgiftede Henriks (Thure Lindhardt) nye, lettere usympatiske kolega Jonas.

De to sidstnævnte bliver kastet ind i en grim sag, hvor den kvindelige direktør for udlændingestyrelsen på bestialske vis er blevet stenet til døde i kølvandet på en tvivlsom udviselssag. Er det terror? Eller 'bare' mord? Vi ved det ikke endnu. Men det stopper nok ikke her.

Henrik bliver, på trods af at han har lagt pillerne på hylden, stadig hjemsøgt af sine forsvundne børn, og Saga virker heller ikke som om, hun er blevet mere stabil i løbet af de små to år, der er gået siden vi sidst slap hende. En lovende sidehistorie kører på en anløben dansk taxachauffør, der opsøger sin kuede svenske ekskone og søn, der bestemt ikke er begejstrede for gensynet.

'Broen' har stadig en herlig kuldslået grundtone og emmer af den nordisk tristesse, som krimifans over hele verden åbenbart elsker at svælge i. Så alt tyder på, at man med sindsro - eller måske netop mangel på samme - godt kan afsætte de kommende syv søndage til at få bundet alle sløjferne sammen, da indeværende sæson angiveligt skulle være den absolut sidste.

Og kan det virkelig passe, at Saga allerede må lade livet? Det var i hvert fald noget af en cliffhanger. Vi ses foran skærmene næste uge.

Medv.: Sofia Helin, Thure Lindhardt, Mikkel Birkkjær, Sarah Boberg m.fl.