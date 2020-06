Årets største spil: Derfor er brugerne rasende

Advarsel: Denne artikel indeholder spoiler til spillet 'The Last of Us Part II'

I sidste uge udkom det længe ventede PS4-spil 'The Last of Us Part II'. Spillet ses som det største, der er udgivet til PS4 i 2020, og har taget anmelderne med storm.

Spillet er et post-apokalyptisk actionspil, hvor hovedpersonen Ellie kæmper for sin overlevelse - og for hævn.

De fleste anmeldere giver spillet 10/10, og en metascore på 95/100 hos anmeldersiden Metacritic vidner om et særdeles vellykket spil.

Men det er kun den halve sandhed. På samme anmelderside giver brugerne det blot en gennemsnitskarakter 4,3/10 baseret på mere end 70.000 anmeldelser.

Ifølge den danske spilekspert Thomas Bense er årsagen til de positive anmeldelser den samme som grunden til, at brugerne er rasende: Spillets historie.

- Man kan sammenligne det med Game og Thrones, som fik meget kritik, da historien pludselig tog en drastisk drejning. Det gør den også her, siger Thomas Bense, der er spilekspert hos Pixel.tv.

Skuffede fans

Den første udgave af spillet, der udkom i 2013, omhandlede de to hovedpersoner Ellie og Joel, og spillet tog hele verden med storm. Brugerne elskede spillet og karaktererne.



Dermed har brugerne gennem de seneste syv år opbygget forventninger til efterfølgeren, og det stiller høje krav, mener eksperten.

- Det, der frustrerer så mange mennesker, er, at de investerer mange følelser i det her. De er dedikerede og lever sig så meget ind i karaktererne. Joel er en karakter, man holder virkelig meget af, og han dør rigtig hurtigt i det nye spil. Så kommer der en masse nye karakterer, man pludselig skal holde af. Det svarer til, at en af hovedpersonerne dør i en serie, siger Thomas Bense.

- Der er mega høje forventninger, fordi der er gået så lang tid. Men når hovedpersonerne ikke overlever, så er folk trætte af, at de har investeret så meget tid i det, forklarer han.

Ligegyldigt, at hun er lesbisk

Mandag skrev DR, at brugernes massive kritik skyldes, at hovedpersonen, Ellie, viser sig at være lesbisk i det nye spil, og at brugerne kritiserer spiludgiveren for at være alt for politisk korrekt. Men det er en misforståelse, mener Thomas Bense.

- Det er ligegyldigt, at hun er lesbisk. Det er en lille ting, og det er fint, siger han.

De fleste negative brugerkommentarer på Metacritic går da heller ikke på hovedpersonens seksualitet, men på selve historieskrivningen.

- Derudover bliver spilfirmaet anklaget for, at deres medarbejdere arbejder 24/7, uden at der bliver taget højde for fritid. Det har de fået meget kritik for i USA. Det er drevet af ildsjælde, og det har de fået hug for at misbruge. Det kan man godt forstå, sådan skal det ikke være, siger spileksperten.

Det er spiludgiveren 'Naughty Dog', der står bag udgivelsen 'The Last of Us Part II'.

Derfor er spillet godt

Til trods for brugernes store skuffelse over den nye historie, så er det netop historien, der gør spillet godt, mener Thomas Bense.

- Jeg synes også, det er et godt spil. Historien er godt fortalt. Det er et historiebåret spil, som man får lyst til at investere sin tid i. Det er et sindssygt flot spil, og det grafiske design er det ypperste, man kan få på Playstation4, siger Thomas Bense.