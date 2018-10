Andens jubilæumsshow: Ren triumf i Royal Arena

Anders Matthesen fik med sit 25-års jubilæumsshow sat en tyk streg under, at han stadig er en af landets absolut skarpeste komikere

Det er utroligt nok allerede gået 25 år siden at Anders Matthesen - også kendt som Anden - debuterede ved danmarksmesterskaberne i standup på restaurant DIN's i Lille Kannikestræde i det indre København, og siden har han udviklet sig til at blive en af landets allerstørste komikere - målt både på talent og indtjening.

Det skulle selvfølgelig markeres. Sidst der var standup i Royal Arena, var for blot et par uger siden, hvor de amerikanske verdensstjerner Dave Chappelle og Jon Stewart indtog den store sal blot bevæbnet med et par mikrofoner og to barstole. Men den 43-årige Matthesen havde slået et anderledes stort brød op med et udstyrsstykke af et show instrueret af Nikolaj Cederholm, der inkluderede både en scene i flere etager, storskærme, pyroteknik og megen anden hejs - her i blandt en kanon og et såkaldt krænkometer.

De spektakulære effekter fik dog heldigvis aldrig lov til at skygge for hovedattraktionen: Matthesens grovkornede og usædvanligt vittige motormund, der bestemt ikke er blevet mildere stemt med årene. Og tak for det. Der var også blevet plads til en stribe gæster heriblandt Terkel (der vist havde været udsat for noget som barn under filmoptagelserne), den altid grotesk morsomme Arne Nougatgren og selvfølgelig også Stewart Stardust, der dog ikke stod helt så fordrukkent skarpt som i sin tid.

Når man indleder forestillingen med at komme op fra scenegulvet iført kappe og kongekrone, har man nærmest bedt om at få tæsk. Det musikalske indslag viste sig også at være showets svageste øjeblikke - og i det hele taget kunne man godt have undværet de gudskelov ret få indlagte sange. Til gengæld var dansenummeret, hvor Matthesen fik kombineret 'Vild med dans' og 'Masterchef' som en giftig hilsen til de kendiskollegaer, der stiller op til den slags pjank, så sjovt, at man næsten fik ondt af grin. Samtidig med at man fik set, hvor kropslig en komiker, han også er.

Apropos kollegaer, så blev der via en række både absurde og skræmmende præcise videoindslag også lige delt humoristiske håndkantslag ud til dem, der bruger deres status til at tjene lidt ekstra mønt på at optræde i hjernendødereklamer. You-tuberne fik (igen) også deres bekomst, men hovedmålet for de verbale missiler var denne gang den omsiggribende krænkelseseskultur. Som det elegant og overlegent lykkedes Matthesen at spidde med en lang række ætsende jokes, der dog aldrig forfalder til det platte.

Nogen mener, at Matthesens humor ikke er politisk. Det kommer jo an på, hvad man mener med det. Nej, han fortæller os ikke, hvilken blok han tilhører, og som vi derfor også burde tilhøre, men samtidskommenterende er han i høj grad. Oven i købet på usædvanlig præcis og intelligent facon.

Som sædvanlig langer han ikke bare ud til højre og venstre, men vender i høj grad også skytset ind ad - ikke bare mod sig selv, men også familien må stå for skud. Ironi er godt, men selvironi er endnu bedre. Og grunden til at han kan slippe af sted med at være så nærmest grænseoverskridende grov, er jo, at man aldrig er i tvivl om, at inderst inde er mandens moralske kompas i orden. Der er altid en dybereliggende pointe. Det handler ikke bare om at få folk til at grine, men også til at tænke. Når de to ting går op i en højere enhed, så bliver standup en kunstart. Det er den ofte i Andens tilfælde.

Det afsluttende nummer, hvor Matthesen via to marathon-monologer tager den indskrænkede mentale puls på to danske turisters velformulerede fordomme om hinanden, er den mest sublime tour de force, jeg har set på en dansk comedyscene i mange år.

Han er stadig i en klasse for sig, og det er som nævnt kun de sløje sange, der forhindrer en topkarakter. Mindre kan bestemt også gøre det, og hører du ikke til blandt de 81.000, der allerede har sikret sig billetter, bør du unde dig selv straks at komme til tasterne.

Spiller også i Royal Arena 26. og 27. oktober samt Jyske Bank Boksen i Herning 1. og 2. november.