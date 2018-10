Sensation: 'Klovn' er sjov igen

Godt nyt til alle fans: Arbejdet på 'Klovn 3' er i gang

Efter en stribe slappe og uinspirerede afsnit i syvende sæson, hvor der var endog meget langt til fordums tåkrummende storhed, kunne men med nogen undre læse nyheden om, at Frank Hvam og Casper Christensen arbejder på en tredje spillefilm i serien om 'Klovn'. Når man ikke engang har morsomt stof nok til et afsnit på 25 minutter, hvorfor så i alverden så begive sig ud i endnu en hel spillefilm.

Det lød ærligt talt, som en fuldstændig mangel på selverkendelse og selvkritik, men måske er koncept alligevel kun skindødt. For her i niende afsnit fandt 'Klovn' på falderebet noget af sin gamle mojo igen. Det var ind i mellem både sjovt og pinligt. Tilmed på samme tid. Helt som det bør være i 'Klovn'.

Det kan egentlig undre, at vi skulle 69 afsnit ind i serien - der som bekendt ikke har sneget sig uden om det seksuelle - før Frank og Mia begyndte at lege med tanken om en trekant efter inspiration fra Michael Carøe og frue.

Scenen, hvor de nedfælder spillereglerne for sådan en leg, er både urkomisk og rørende, og den barnlige glæde ved tanken virker nærmest helt ægte.

Og i selvsamme øjeblik, som at Frank på bedste hændervridende facon får rodet sig ud i nødløgnen om 'Cats' i London, ved man, at det er en af den slags historier, der kommer til at ramme ham selv som en boomerang. Hårdt.

Og at det i øvrigt nok bliver Casper, der ender med at have det sjovt, mens Frank igen igen bliver ydmyget. Alt er med andre ord ved det gamle. På den gode måde. Det er i hvert fald første gang inden for den sidste måneds tid, at jeg har trukket lidt på smilebåndet af 'Klovn', og det er i den grad et fremskridt.

Man har længe undret sig over, hvorfor Frank og Mias børn skulle skrives ind i historien, når de nu bruges til så lidt. Men den afsluttende forældresamtale berettiger på få sekunder deres tilstdeværelse. En scene lige til 'Klovns Greatest Hits', og måske den første af slagsen i indeværende sæson.

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og trods det korte format, er der desværre stadig plads til et par fortællemæssige blindtarme. Hvad Lenes stenrige far lavede i sammenhængen, blev aldrig klart. Man kan i det hele taget indvende, at hendes figur er sært underskrevet. Hvis den nu ikke interesserer de to forfattere (Frank og Casper) - hvad den tydeligvis ikke gør - hvad skal den så med for?

Men alt i alt er 'Klovn' ved at finde tilbage på sporet. Det var så også i næstsidste øjeblik.