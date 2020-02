'Badehotellet': Den mest overspillede i dansk filmhistorie

Hvis man trods alle odds forestiller sig, at 'Badehotellet' var godt, kunne det have været rigtig godt

Den står stadig på krig og kærlighed i 'Badehotellet'. To eviggyldige emner som man endnu engang får imponerende lidt drama ud af. Selv et mareridt, der bliver til virkelighed, virker ufrivilligt komisk. Det der med et mareridt, der bliver til virkelighed, er jo egentlig lidt som at skulle se 'Badehotellet' uge efter uge, år efter år.

Nå, men det helt store springende punkt denne gang var jo hverken udenrigsminister Scavenius' upassende ros til den tyske hær eller det spirende danske oprør i form af alsang, eller hvad man nu ellers kan finde på af mere eller mindre sprængfarlige emner.

Nej, det var selvfølgelig, om Weyses offentlige omdømme får sig et knæk, da han ufrivilligt bliver en brik i tyskernes propagandamaskine.

Selvfølgelig viser det sig at være en problematik på skrømt, da manuskriptforfatterne med vanlig uelegance sørgede for, at dette også løste sig til alles tilfredshed, så ingen behøvede at få kaffen galt i halsen. Den eneste, der måske ikke var så tilfreds, var den detroniserede Flügelhorn, som vist er ude af billedet nu.

Det var så også dagens mest opløftende moment, for Thure Lindhardts præstation som den selvoptagede instruktør må da være den mest overspillede figur i dansk filmhistorie - i hvert fald siden Walter og Carlo.

Og der skal alligevel noget til at falde igennem her, hvor summen af skabagtigt skuespil nærmest kun overgås af det pinagtige dialogmateriale, man har at arbejde med..

Smidt på med en skovl: Imponerende irriterende

Thure Lindhardt gentog karrierens dårligste præstation som Flügelhorn i aftenens afsnit af 'Badehotellet'. Foto: TV2

Når man igen og igen kan sidde og hidse sig op over den ringe udførelse, er det jo netop fordi, man modsat de første sæsoner, hvor der absolut intet var på spil andet end hengemt hygge, har fat i en masse interessante historier her, som dog konstant bliver skudt i sænk på grund af den ringe udførelse.

Det er da tankevækkende, at den homoseksuelle Ditmars søn tropper op i Hitlerjugend-uniform, eller at grosserer Madsens samarbejde med tyskerne antager mere og mere venskabelig karakter. For slet ikke at tale om Nanas pludselige erkendelse af, at hun nok mest af alt giftede sig med den afdøde Anders af medlidenhed.

Så der er egentlig masser af gods i 'Badehotellet'. Tænk sig, hvis det havde været godt. Så havde det jo været rigtig godt.

Medv.: Amalie Dollerup, Lars Ranthe, Anette Støvelbæk, Jens Jacob Tychsen m.fl.