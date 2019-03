'Badehotellet': Nu bliver det alvor - måske

Se også: 'Badehotellet': Bedre end nogensinde

'Badehotellet' har haft en støt stigende formkurve i sæson 6, jo tættere krigen er kommet på at ødelægge feriestemningen. Fra helt håbløst til nogenlunde hæderligt. Hvilket stadig ikke er prangende, men dog en slags fremskridt. Om ikke andet så lærer man kunstnerisk og kreativ nøjsomhed, når man ser 'Badehotellet', og forstår at værdsætte selv de mindste kvalitative forbedringer.

Man begynder lige frem at håbe på, at sæson syv - hvor krigen (måske) er brudt ud - kan gå hen og blive helt god.

Temaet for sjette og sidste afsnit var vel noget med de stærke kvinder. Amanda blev (sammen med Ditmar og Philip) nye ejere af badehotellet. Alice Frigh måtte indrømme over for både sig selv og Leslie, at hun faktisk nød direktørjobbet og tilmed var ret god til det.

Og Vera blev langt om længe afsløret som succesforfatteren Arve Myhre og den falske identitet hjalp hende oven i købet med at få Robert smuglet til Sverige. Om end det virker ret usandsynligt, at ens forfatterkontrakt er skrevet i et falsk navn. Så er den næppe meget værd.

Den slags detaljer skal man dog ikke hænge sig i, når man ser 'Badehotellet'. Så ryger hyggen bare.

Helene tilgav Edward hans utroskab mod, at han lovede fremover at ville handle mindre selvoptaget. Held og lykke med det. Men mon Therese kommer til at tilgive grossereren, at han bag hendes ryg har slået en handel af med nazisterne?

Måske hun anser det som straf nok, at han sandsynligvis mister en stor del af formuen? Og bliver Ditmars såkaldte 'forkvaklede faderfigur' mon hængt ud i pressen på grund af hans 'homofile tilbøjeligheder'?Ja, det må vi vente til næste sæson med at få svaret på.

Spørgsmålet er så, om 'Badehotellet' kan klare omstillingen fra sukkerglaseret, nostalgisk og nationalistisk folkekomedie til realistisk krigsdrama? For de næste fem somre bliver nok svære at skildre med samme ubekymrede miner under den kroniske blå himmel.

Eller om man igen springer seks år i tid, og derved helt undgår den problemstilling? Tja, vi får se. Det eneste, vi kan være sikre på, det er, at med de tårnhøje seertal så kommer der med statsgaranti en sæson mere.