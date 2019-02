'Badehotellet': Tv's svar på sondemad

'Badehotellet' slår rekord: Så populært er det

'Badehotellet' er mere populært end nogensinde, og det siger ikke så lidt. Gad vide, om det varer ved, nu hvor det så småt begynder at handle om noget? Hvilket jo så også betyder, at man ikke længere kan sætte bevidstheden fuldstændig ud af kraft en time hver mandag aften.

Men bare rolig. Der er stadig (i bedste fald) tale om en omgang 'Matador' med staveplade, så ingen behøver besvære sig med at drage deres egne konklusioner. Alle pointer er skam kørt gennem den mentale drøvtygger, og bliver serveret som tv-underholdningens svar på sondemad.

Anmelder slår igen: - Hvis jeg ikke fik penge for det, så jeg ikke Badehotellet

Ret skal være ret. Der havde da sneget sig lidt konfliktstof ind i denne uges afsnit, hvor den sleske hr. Molin dukkede op igen i et fejlslagent forsøg på vinde sin tidligere kone tilbage, og Amanda måtte sande, at Max havde gjort en anden kvinde gravid, og derfor nok ikke vendte tilbage i folden med det samme. Og Leslie inviterede Nana på en badetur i dølgsmål! Hvad skal det dog ikke ende med?

Aftenens største drama stod grosserer Madsen dog for, da han skulle forsøge at forvare danske virksomheders arbejde i det nazistiske Tyskland overfor hr. Aurland. Noget med 'at holde hjulene i gang', som jo altid har været erhvervslivets forkromede svar på enhver kritik af svinestreger, grådighed og generel mangel på rygrad.

Det er heldigvis 'Badehotellet', så der er som bekendt intet, der er så galt, at det ikke kan reddes med en sang af hr. Weyse - gerne i selskab med den steppende Alma Molin.

Dommen over 'Badehotellet': Sov-godt-tv!

Apropos step, så bliver andre tidstypiske fænomen som psykoanalyse og hypnose selvfølgelig også grebet an på nærmest parodisk facon. Så det hele ender alligevel med at virke lige så forlorent, som den and, der serveres til middag.

For det er selvfølgelig al ære værd, at man forsøger at snige lidt substans ind under slumretæppet, men når udførelsen stadig er lige så grotesk overspillet som i en mølædt folkekomedie, og replikkerne falder lige så naturligt som dukkerne i et vokskabinet, så er man lige vidt.

Men det er selvfølgelig et lille skridt i den rigtige retning. Hvis det fortsætter sådan, ender det jo med at blive helt godt i sæson 14.