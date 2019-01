'Bedrag' er bedre end nogensinde

Se også: DR's dramatiske kvalitetsniveau er i frit fald

Det er næppe nogen hemmelighed, at jeg ikke var den store fan af de to foregående sæsoner af 'Bedrag', om end sæson 2 var marginalt bedre end etteren. Men måske er tredje gang lykkens gang. Sæsonpremieren kom i hvert fald ganske tillokkende fra start.

Man har taget et ganske radikalt valg ved at afsætte seriens to hidtidige hovedpersoner Claudia (Natalie Madueño) og Mads (Thomas Bo Larsen), og i stedet rykke de to bipersoner Nicky (Esben Smed) og Alf (Thomas Hwan) frem i forreste geled sammen med bankdamen Anna (Maria Richter). Sidstnævnte møder vi dog først i episode to.

Miljøet er også skiftet ud fra de bonede direktionsgulve til hashbanderne på Nørrebro.

Det er dog stadig de betændte pengestrømme, der er omdrejningspunktet. Denne gang drejer det sig om hvidvaskning af narkopenge, og det kan bestemt ikke siges at være noget hverken uinteressant eller uaktuelt emne. Nicky, der sluttede sidste sæson som både gidseltager og morder, har fortsat derouten, og er nu blevet hashleverandør i den helt store stil - den slags man lige kontakter, hvis man skal bruge 100 kilo med få dages varsel.

Det skaber selvfølgelig en vis omsætning, og Nicky har efterhånden problemer med at få de mange bundter pengesedler til at skifte farve fra sort til hvid. Hans sociale evner er heller ikke blevet bedre her i tredje sæson. For nu at sige det pænt. Savnet af den forladte søn giver ham dog en vis menneskelighed, og man mere end aner, at det er det, der ender med at blive hans akilleshæl.

Politimanden Alf har det heller ikke alt for smart. Han lider af søvnløshed efter en traumatiserende skudepisode, og har skiftet arbejdsplads fra SØIK (Bagmandspolitiet) til afdelingen for narkokriminalitet, hvor hans mere tålmodige og langsigtede arbejdsmetoder går dårlig i spænd med de adrenalinafhængige brushoveder, der dominerer stedet.

At han så tilmed har en hemmelig affære med en (gift) overordnet, er jo ikke just at gøre tingene nemmere for sig selv.

Seriens tredje spor - den forsmåede bankdame - må vi som sagt vente til næste uge med at blive introduceret til. Men det er en af tv-seriens store fordele frem for eksempelvis spillefilmen - der er tid til at lade historien folde sig ordentligt ud.

'Bedrag III' er ikke præget af den store originalitet, men læner sig solidt op ad de mange andre serier derude om politi og røvere. Eksekveringen er dog effektiv, og folkene bag har allerede fået sat så mange besnærende skibe i søen, at man med spænding ser frem mod næste søndag. Og det er vel kriteriet for en vellykket sæsonpremiere. Afsnit 21 var med andre ord det hidtil bedste i serien. Det er langt fra altid, at det går den vej, og det lover godt for de kommende ni af slagsen.

Medv.: Esben Smed, Thomas Hwan, Esben Dalgaard, Marie Askehave m.fl.