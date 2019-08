'Beverly Hills': En pengemaskine man kun kan grine ad

Meget mere end mord

'Mindhunter - sæson 2' (Netflix)

*****

Jonathan Groff og Holt McCallany er tilbage i rollerne som henholdsvis Holden Ford (til venstre) og Bill Tench (til højre). Foto: Netflix

Da 'Mindhunter sæson 1' ramte Netflix, lignede det en masse andre gustne krimiserier, der udkom på streamingtjenester. Dog stod den stil- og fortællesikre instruktør David Fincher bag, så man forventede kvalitet. Og den leverede.

Nu er sæson 2 så udkommet, og her fatter Fincher spaden og går et stik dybere. Præmissen omkring samtaler med seriemordere og kortlægning af deres psykologiske profil blev fint udpenslet i sæson 1.

Man er derfor med hele vejen i sæson 2, når denne præmis er blevet hverdag, og den bliver foldet mere ud i efterforskningen. Selve seriens temaer bliver også større. Køn, race og seksualitet bliver berørt, men på en elegant måde, så man ikke bliver kvalt. Alt fortalt på Finchers smukke og grusomme måde.

En pengemaskine man kun kan grine ad

'BH902010' (C More og TV2 Play)

***

"De unge" er samlet igen - og på trods af skønhedsfejl, så er det altså en lille fornøjelse. Foto: Fox

Nå, nu er genoplivningen af '90210'-universet ved at være i gang. Og det ville være løgn, hvis man som 'Beverly Hills'-fan sagde, at man ikke sad med et lille smil på læberne, når de gamle unger slår sig løs på skærmen.

Præmissen om skuespillerne, der spiller sig selv, der skal til at genoptage showet, er en fin løsning, når man død og pine vil tjene penge på titlen. Det kunne dog have været forløst bedre, hvis man fik et par komikere til at skrive manus.

Man sidder også lidt med en følelse af, at stjernerne godt kunne have udleveret sig selv en kende mere, når nu man vil ud ad den tangent.

Vi lever i de sidste dage

'Manson’s Bloodline' (Viaplay)

**

Manson er her, dér og alle vegne lige nu. Foto: Viaplay

Mord og seriemordere er alle vegne, og folk kan åbenbart ikke få nok. Og fred være med det. Men 'Manson's Bloodline' må næsten være et tegn på, at vi lever i de sidste dage.

Jason Freeman er en mand, der vil lære sin afdøde farfar, Charles Manson, at kende.

Manson er i kraft af 'Mindhunter sæson 2' og 'Once Upon a Time ... in Hollywood' utroligt aktuel. Barnebarnet kunne være en interessant indgang til en fortælling om manden Manson. Desværre forbliver de store spørgsmål ved 'Hvad er fascinationen?' og 'Er der noget af ham i mig?' Og desværre løfter den sig ikke.

Derfor lugter 'Manson's Bloodline' af, at man vil tjene lidt hurtige penge på denne tids fascination af mord.