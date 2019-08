Casper Christensen er en katastrofe

Casper Christensen er bange

Den 51-årige Casper Christensen har gjort en karriere ud af at spille naragtige versioner af sig selv (eller en der ligner ham), men både i den elendige 'Klovn'-film nummer to og den ujævne syvende sæson af serien af samme navn var konceptet begyndt at blive en smule trættende.

Især fordi det efterhånden virkede så indstuderet, at det sammenfald mellem vores opfattelse af virkelighedens Casper Christensen og den fiktive karakter Casper Christensen, som lagde grund til en stor del af humoren i 'Klovn', var begyndt at krakelere kraftigt.

Med andre ord var det blevet alt for tydeligt, at det var en rolle, han spillede, som ikke havde meget med den rigtige Casper Christensen at gøre. Det har den veganske reklamesøjle så valgt at reagere på ved at skrue endnu mere op for idiotknappen i den nye serie 'Undskyld Norge'.

Den er ifølge ophavsmanden selv en historie om 'den midaldrende, moderne mands fald', og har form af en 'mockumentary' - det vil sige en fiktiv dokumentarfilm. Vi følger instruktøren Nicolai Achton (spillet af instruktøren Nicolai Achton), der skal lave en portrætfilm om succesen Casper Christensen.

Inden vi har set os om, bliver Christensen dog indhentet af en MeToo-skandale, der efter få forsider smadrer hans karriere fuldstændigt i Danmark. Han søger så til Norge, hvor han tror, at han er blevet tilbudt sit eget talkshow. Det er han ikke ...

Med sig i Norge har han dokumentaristen Achton (der nu skal bevidne hans gennembrud i Norge) samt en tabloidjournalist, og intet tyder på, at det her har en happy ending - i de tre afsnit. jeg har set, går det i hvert fald kun en vej. Og det er ikke opad.

Det kunne muligvis have været meget sjovt. Muligvis. Jeg er sikker på, at det også er meningen, at det skulle være pinligt. Det er det skam også. Bare ikke på den tiltænkte måde.

Christensens figur er simpelthen så skinger, usympatisk og ubegavet, at man ikke tror et øjeblik på den. Og så er pointen med at bruge sig selv ligesom gået fløjten. Og når man er så frastødende, er det også meget svært at mønstre blot den mindste interesse for ens skæbne. Man er efter et halvt afsnit blevet fuldstændig ligeglad med, hvordan det går ham og har på ingen måde lyst til at følge med ham til Norge. Hvilket jo er lidt af et problem for en tv-serie, der handler om netop det.

Selv om man skaber et fjols, er man jo nødt til at gøre et eller andet, der får tilskuerne til at bide på. Det lykkes ikke her. Overhovedet. Det gør ikke miseren bedre, at man langt hen ad vejen benytter mange af de samme kunstgreb som i 'Klovn' - eksempelvis at lade andre kendte optræde som 'sig selv' - eller at de få halvmorsomme øjeblikke undervejs blot er slappe varianter af noget, vi har set bedre før - også i 'Klovn'.

Casper Christensen ligner påfaldende en mand, der er løbet tør for idéer og prøver at kompensere for det ved at råbe højt. Og her mener jeg ikke den fiktive Casper Christensen. Desværre. Måske man i stedet skulle have kaldet serien 'Undskyld publikum'.