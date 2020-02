Chok: 'Badehotellet' overrasker

'Badehotellet'-stjerne scorer nyt job

En af årsagerne til den store succes for 'Badehotellet' - og samtidig en af grundene til, at andre har det svært med serien - er den store grad af forudsigelighed. Tryghedsskabende tv, hvor man ved, hvad der sker, som regel også længe før det sker, og karaktererne er lige så lette at aflæse som de medvirkende i en reklame for Werther's Echte.

Selv tyskernes besættelse af Danmark formår man at gøre til en småhyggelig affære.

'Badehotellet': Den mest overspillede i dansk filmhistorie

Men så skete der i aftenens afsnit noget, man - eller i hvert fald jeg - overhovedet ikke havde set komme. Nemlig at den søde, rare og hjælpsomme fabrikant Johan Ramsing viste sig at være en gemen svindler, og hans kurtisering af enkefru Frigh viste sig udelukkende at have skumle pekuniære hensigter. Heldigvis dukkede der en ny og flink Johan Ramsing op, så roen igen kunne genoprettes.

Til gengæld kunne Alice Frigh glæde sig over, at Berthas affære med den kommunistiske arbejder Jan Larsen viste sig ikke at kunne holde. 'Lige børn leger bedst', sagde hun med et selvtilfredst smil, som dog nok skal vise sig at stivne, når Leslie snart genoptager forholdet til stuepigen Nana og aflyser sit forestående bryllup. Det vil jeg godt garantere. Så er 'Badehotellet' heller ikke mere overraskende.

Skabagtige 'Badehotellet': Gør det ondt at spille med?

Det lykkedes også Helene Weyse at sige noget oprigtig interessant undervejs: 'Uanset, hvor meget man dukker sig, kan man ikke undgå at tage stilling', så på den måde var der hele to ting at glæde sig over i kapitel 41 af den langstrakte saga. Det er bestemt ikke hver uge, at man kan sige det. Bemærkningen var møntet på den ryggesløse ægtefælle Edvard, men skal nok tolkes mere generelt.

Mon ikke den meget samarbejdsvillige grosserer Madsen også snart kommer til at fortryde sit parløb med tyskerne? Altså ud over at Therese har forladt ægtesengen. Jeg tror det. Lige som jeg også er ret overbevist om, at Amanda bliver nødt til for alvor at afvise den tyske løjtnants høflige tilnærmelser.

Smidt på med en skovl: Imponerende irriterende

Men som sagt: Man kan jo blive overrasket igen. Og lad os da håbe, at vi ikke skal vente 41 timer mere på, at det sker.

Medv.: Amalie Dollerup, Lars Ranthe, Anette Støvelbæk, Jens Jacob Tychsen m.fl.