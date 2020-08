Corona-udsat TV2-serie kommer lovende fra start

Krimi-serien 'Alfa', hvis to første afsnit netop har haft premiere, tegner til at blive både spændende og vedkommende

I lære hos kriminelt broderskab

De tre Avaz-brødre Misam, Mehdi og Milad fik et stor gennembrud i 2017 med filmen 'Mens vi lever', der understregede, at man sagtens kan klare sig med et beskedent budget, hvis bare historien er god nok. Til gengæld fejlede de fælt med efterfølgeren 'Kollision' med bl.a. Nikolaj Lie Kaas på rollelisten, som til gengæld viste, at selv om man har penge nok, så hjælper det intet, når historien overhovedet ikke holder vand.

Til gengæld er de tilbage på rette spor med tv-serien 'Alfa', hvis to første afsnit (af i alt otte) tegner ganske lovende.

I de to foregående film, var det Mehdi Avaz, der sad i instruktørstolen, men denne gang er det Milad Avaz, der står for både instruktion og manuskript, mens hans to brødre er opført som producenter. Serien skulle have haft premiere tilbage i april, men blev under henvisning til corona-krisen oprindeligt udskudt til 2021. Da svenskerne holdt fast i deres premieredato i juni (hvor den har været vist med pæn succes) rykkede TV2 igen om på planerne, så serien kan ses nu. Eller i hvert fald de to første afsnit, hvorefter der så bliver lagt et nyt afsnit op hver søndag.

Og selv om man skal holde både øjne og ører skærpede for at hænge på, da der skal introduceres et ganske stort persongalleri samt redegøres for deres indbyrdes relation, så tegner forløbet både ganske lovende og ambitiøst

Serien sættes i gang, da lederen af rockergruppen Full Front i Helsinge dør. Vi følger hans to sønner Adam og Jakob (spillet af Andreas og Sebastian Jessen, som også er brødre ude i virkeligheden), der tilsyneladende har valgt en noget anden karrierevej end deres fædrende ophav. Og selv om det endnu er blevet ved antydningerne, så fornemmer man en barndom præget af store svigt.

Adam er nyuddannet børsmægler, mens Jakob er blevet poitimand. Ingen af dem virker dog helt ligevægtige. Adam lider af stress og angst, mens Jakob har problemer med temperamentet og vist også lider af ulykkelig/uforløst kærlighed.

Begivenhederne tager for alvor fat, da Adam finder 22 kilo hash blandt farens efterladenskaber og Jakob samtidig bliver overført til en specialenhed i narkopolitiet, som netop har fokus på Full Front samt dennes supportgruppe FF32. Sideløbende bliver vi også introduceret til en historie om en dansk narkosmugler i et columbiansk fængsel.

Adam og Jakob har tilsyneladende ingen kontakt med hinanden længere, men mon ikke deres veje krydses igen inden længe? Og hvem vinder det interne magtopgør i rockergruppen? Og ender Jakob med at blive accepteret af kollegaerne eller er han for altid dømt ude på grund af sin familie/fortid? Og hvor langt skal Adam ud at skide?

Der er som sagt pænt mange mange bolde i luften, men de virker som om, at de er skudt i den rigtige retning, så det gælder vist bare om at hænge på, så skal de nok ramme målet. Og så er det en mindre genistreg at få brødrene Jessen til at spille brødreparret i serien - ikke bare fordi de begge er yderst talentfulde, men også fordi den fysiske lighed er decideret slående.

Der bliver i det hele taget spillet godt hele vejen rundt, og serien har en dejlig brutal æstetik, som klæder både den og dens emne. Jeg glæder mig allerede til de næste afsnit, og så kan man vel ikke forlange meget mere?

Medv.: Andreas Jessen, Sebastian Jessen, Lars Mikkelsen, Besir Zeciri m.fl.