Dansk komiker kan det hele

Rune Klans forrige show hed 'Barnløs' og handlede ikke overraskende om han og hustruens årelange - og på det tidspunkt forgæves kamp for at få et barn. I mellemtiden har de så adopteret en nu tre år gammel dreng fra Sydafrika, så omdrejningspunktet i det aktuelle show, der har titlen 'Håbefuld', var ganske naturligt den 43-årige komikers nye rolle som far. Og om forholdet til hans egen far.

Om fraværende fædre og om nærværende fædre. Om forholdet mellem arv og miljø. Og om minder. Blandt meget andet. Ja, man kunne vel egentlig sige, at der var tale om en slags filosofisk fabuleren over begrebet 'far'. Hvis det ikke var fordi, at det lyder meget mere tørt og kedeligt end tilfældet var.

For Rune Klan er ikke bare en morsom mand. Han er også en mand med noget på hjerte. Nu har vi lovet ikke at røbe for meget om selve indholdet - for ikke at tage overraskelsesmomentet fra de mange, der skal opleve showet de kommende fire måneder, hvor han turnerer over hele landet efter starten på Det Kongelige Teater.

Vi kan dog afsløre, at der er tale om en både komisk og tankevækkende blanding af standup, populærvidenskab, livserfaring og meget andet. Det hele opført i en hjemmebygget scenografi, som i den grad er en aktiv del af forestillingen. Og så selvfølgelig tilsat Klans varemærke trylleriet, som ud over at være opsigtsvækkende i sig selv ofte bruges til at understrege pointer i fortællingen.

Det er umanerlig godt skruet sammen - bare hans lille foredrag om en DNA-strengs opbygning er hele billetten værd - og Klan minder ikke rigtig om nogen andre komikere herhjemme. Der er ikke noget galt med blot at køre den hjem med en enkelt mikrofon - det kan bestemt også være en kunst - men Klans meget visuelle stil gør ham til noget helt særligt. Der er rent faktisk en tanke bag tricksene og gøgleriet (det sidste skal absolut forstås positivt), og ikke blot tale om spil for galleriet.

Det lykkes ham at få et sammenhængende og meningsfuldt hele ud af de mange digressioner - vi nævner i flæng den industrielle revolution, H. C. Andersen, Henrik Pontoppidan, mindfulness, rubiksterninger, skorpioner, sex og Murphys lov - og på en eller anden måde nå fra hjemmesiden babyklar.dk til fællessang med Anne Linnet. Det er egentlig ganske imponerende.

Ud over at være stærkt underholdende, ret sjovt og ganske oplysende er 'Håbefuld' ind i mellem også decideret rørende. Det er faktisk ret sjældent, at alle disse fire elementer er i spil samtidig i et komisk show. Klan stikker dybere end de fleste uden at give køb på det elegante flow og den interessante aflevering. Hvis man ikke allerede har sikret sig en plads, er der ikke så meget at betænke sig på. Jeg tvivler på, at nogen vil gå tomhændede (eller rettere sagt tomhovedede) hjem. Det er lige til at blive håbefuld af.