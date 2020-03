'Den skaldede frisør - The musical': Helt glat

Se også: 'Vild med dans - the musical': Rent plattenslageri Se også: 'Vild med dans - the musical': Rent plattenslageri

Hvis man skal sige noget positivt om 'Den skaldede frisør - The musical', så er det, at den er præcis, som man havde forestillet sig, at den ville være. Hvis man skal sige noget negativt om 'Den skaldede frisør - The musical', så er det, at den er præcis, som man havde forestillet sig, at den ville være. På den måde lever den op til alles forventninger.

Det er nok forklaringen på, at makkerparret Susanne Bier og Thomas Helmig allerede inden premieren havde afsat imponerende 70.000 solgte billetter.

I en tid, hvor alt åbenbart kan omsættes til musicals (ja, jeg tænker især på 'Vild med dans') forstår man sådan set godt Biers ide med at transformere sin succesfilm fra 2012 om til et syngespil. Den har jo visse lighedspunkter med den ekstremt populære 'Mamma Mia!': Sammenbragte familier mødes til et bryllup i idylliske omgivelser under sydens sol, og tingene går ikke helt som planlagt.

Så langt, så godt. Bier (der også er producent på forestillingen) - og hendes faste manuskriptmakker har løst opgaven ved at skære deres i forvejen banale historie ind til de rene klicheer, og så i øvrigt udelade alt det, der trods alt gav filmen en vis romantisk charme. Her tænker vi ikke mindst på samspillet mellem Trine Dyrholm og Pierre Brosnan, der rent faktisk emmede af gensidig sympati.

Her er den såkaldte romance mellem Ida (Xenia Lach-Nielsen) og Philip (Niels Olsen) det rene postulat. Det gælder i øvrigt også alt andet i 'handlingen'. Olsen kan ikke gøre for, at han ikke er Brosnan, men det burde man måske have haft i tankerne, da man omskrev fortællingen. Her fremstår han meget svær at holde af. Og det kan heller ikke være hans sangtalent, der har sikret ham rollen.

Den sideløbende historie med brudeparret Astrid (Maria Lucia) og Patricks (Silas Holst) kvaler er stort set ikkeeksisterende her, og derfor virker det også helt søgt, da det pludselig går galt. Hvis man har set filmen, kender man jo godt forløbet, men her kommer det helt ud af det blå. Men okay, så får vi da en chance for at se 'Vild med dans'-vinderparret i endnu en øm omgang.

Når vi nu er ved besynderlighederne: Astrid spilles som nævnt af Maria Lucia, der som nogle måske ved, er ganske gravid. det kan nok så store kjoler ikke skjule, og derfor virker det decideret bizart, at det ikke adresseres i stykket. Det må trods alt siges at have visse implikationer i forhold til et aflyst bryllup. Jeg er klar over, at det har man ikke vist, da handlingen blev skrevet, men så må man enten skrive den om (det havde grundlæggende kun krevet en sætning eller to) eller finde en anden til at agere rollen.

Jeg er klar over, at man i musical-sammenhæng forventes at sluge meget store narrative kameler, men her virker det enten som ren dovenskab eller som om, at man regner med at publikum er idioter. På samme måde som når den skaldede Olsen tropper op hos frisøren og beder om at få studset siderne. Ja, det gjorde han også i filmen, men der blev rollen spillet af en mand med hår på hovedet. Det kunne man nok have løst mere elegant. Det er i hvert fald svært at forestille sig, at det kunne have være gjort mere klodset.

Men nu er det jo en musical, så musikken spiller jo også en rolle. Hvad fortællingen angår gør de hverken fra eller til, men den er som sagt også til at overse. Rent musikalsk lyder de ti Helmig-kompositioner som typisk Helmig med et diskret musical-tvist. De bærer med andre ord præg af at være det de er: En bestillingsopgave. Den er løst uden at nogle kan klage, men det er nok kun 'Ny dag', der finder vej til Helmigs kommende koncertrepertoire. Og så er der ydermere fire sange skrevet af nogen, der kalder sig Jaybros. Dem forbigår vi i tavshed.

Til gengæld er scenografien (ved Benjamin la Cour), som primært består af videoprojektioner - og dermed peger på musicalen forlæg som film - yderst elegant udført.

Medv.: Xenia Lach-Nielsen, Nils Olsen, Silas Holst, Bodil Jørgensen m.fl.