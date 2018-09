'Den store bagedyst': Lutter tomme kalorier

Se også: DR-vært om optagelser til 'Bagedysten': Et mareridt!

Det burde ikke virke. Men det gør det.

Jeg spiser kun nødtvungent aldrig kage - det siger mig intet - og efter at børnefødselsdagene er et overstået kapitel, kunne jeg ikke drømme om at give mig i kast med at bage en selv, lige som jeg egentlig ikke kan forestille mig noget meget kedeligere end at se på et fremmed menneske røre en dej sammen.

På trods af det følger jeg gerne med i 'Den store bagedyst'. Ikke på den måde, at jeg ligefrem planlægger mine aftaler efter det (det kender jeg andre, som gør), men er jeg i nærheden af et tv, når det sendes, så kigger jeg hjertens gerne med.

Og det er der en del andre, som også gør. I min omgangskreds er jeg faktisk blevet ganske overrasket over, hvor mange der er i stand til at kommentere med på programmet.

'Den store bagedyst' (der oprindelig er kreeret af BBC), er da også blevet en af DR's største seersucceser, de senere år. Hvis der er noget, der kan samle nationen, så er det en flot fondant!

I øvrigt er ord, jeg overhovedet ikke kendte tilstedeværelsen af før bagedysten, så lidt klogere er jeg da også blevet.

Det er da også allerede nu blevet afsløret, at 'Den store bagedyst' er et af de programmer, der ikke berøres af den store sparerunde i DR. Kan man ikke give folket brød, kan man da i det mindste give dem kage.

Og der er jo ingen grund til at ændre ved en vinderformel. Det vil sige at alt her i premieren på den syvende sæson var, som det plejer at være i teltet ved Clausholm slot.

Timm Vladimir, der har været med siden sæson tre, er stadig (en god) vært, og dommerne hedder lige som i sidste sæson Katrine Foged Thomsen og Marcus Grigo. De gør det såmænd udmærket, men vi er jo nogle, der synes, at det aldrig bliver helt det samme uden Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen.

Men det vigtigste er igen de ti deltagere (fem af hvert køn), der selvfølgelig ikke kun er castet efter deres evner på en bageplade, som vi i sagens natur kun kunne nå at lære at kende i glimt her i første afsnit.

Og er det bare mig, eller er gennemsnitsalderen ikke faldet? Ikke kun på grund af det blot 16-årige naturtalent Emil, der ikke blot blev sæsonens første mesterbager, men klart står som den oplagte favorit til at tage vindertrofæet med hjem.

Til gengæld skal scooter-eksperten Peter og den russisk-glade Albert nok være glade for, at man i lighed med sidste år havde valgt ikke at sende nogen hjem i første ombæring. Det var nok meget godt, at man ikke havde røbet det på forhånd, for konkurrence-elementet er jo en stor del af attraktionen.

Vi kan åbenbart godt lide at se på tv-koncepter, hvor nogen skal smides hjem. Hvis man så bare kunne nøjes med at holde det til underholdningsbranchen.

Halvanden times spilletid er nok lige at strække gemytlighederne længere end de egentlig kan bære, og man kan sagtens argumentere for, at de tusindvis af tomme kalorier ,der bydes på, snildt kunne ligge i kommercielt regi, og som sådan ikke er en opgave for en public service kanal.

Men det er en anden diskussion, der som sådan ikke har noget med bedømmelsen af kvalitet og underholdningsværdi at gøre. Så lad og tage den et andet sted.

Og her blot konstatere, at syvende sæson nok heller ikke får overbevist skeptikerne, mens de allerede overbeviste igen kan hygge sig i en genkendelig, tryg similiverden, hvor 'sæsonens største fuck-up' er en othellolagkage, der ikke vil makke ret. Det er da til at overskue.