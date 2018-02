Dilettantkomedie: 'Badehotellet' lige så skidt som altid

Se også: Badehotellet-skuespiller måtte forlade optagelser i hast - fødsel gik i gang

Så er TV2' mest populære tv-serie nogensinde tilbage igen. Vi skal med andre ord tilbringe endnu seks mandage med de sædvanlige gæster på badehotellet ved Vesterhavet under overskriften 'evigt solskin i et pletfrit sind'. Allerede i første afsnit fik vi flere solskinstimer end i hele sommeren 2017 tilsammen, og det er muligvis en af årsagerne til seriens store succes.

Alt er rart, godt, trygt og genkendeligt lige som stort set alle personerne kan aflæses på omkring ti sekunder. Man kan med andre ord sætte de små grå i fuldstændig dvaletilstand, mens man sætter sig ned sofaen, vikler sig ind i slumretæppet og mindes en tid, der aldrig har ekisteret. I hvert fald ikke i så kulørt og endimensional form.

Se også: 'Badehotellet' afslører: Nyt velhavende par rykker ind

Alt er med andre ord fuldstændig som det plejer på 'Badehotellet'. Også selv om der er kommet et nyt gæstepar til. De er nemlig fuldstændig lige så karikerede som resten af persongalleriet, hvilket muligvis er et andet bud på seriens tiltrækningskraft. Der er absolut ingen her, der kan forveksles med virkelige mennesker, og derfor bliver der aldrig rigtig noget på spil - hverken for dem eller for os. Det er alt sammen bare noget, vi leger.

Bevares, den historiske kontekst - vi er nu nået til sommeren 1932 - med finanskrise, høj arbejdsløshed og spirende dansk nazisme rumsterer lidt i baggrunden som staffage og lejlighedsvise dramatiske kroge, men bruges ikke for alvor til noget. Som sagt er det alt sammen bare noget, vi leger i fiktionens svar på Rich's erstatningskaffe.

Se også: Badehotellet-stjerne er blevet gift

Jeg er udmærket klar over, at det er fuldstændig tilsigtet, at en flok ellers ganske habile skuespillere gør deres ypperste for at lyde, som om de var med i en dilettantkomedie eller i hvert fald i et ældre dansk lystspil (hvilket er nogenlunde det samme), men det bliver det altså ikke mindre irriterende af. Og derfor forekommer svenske Lisa Werlinder da også som et kærkomment indslag - i det mindste lyder hendes replikker ikke som kold kartoffelrand.

'Badehotellet' gør sig altså igen umage for ikke at forstyrre nattesøvnen eller på andre måder påvirke publikum emotionelt eller intellektuelt, hvilket synes at være det største succeskriterie her. Så mon ikke vi sædvanen tro kan forvente tårnhøje seertal?

Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det går fremad. Det er desværre ikke tilfældet. Det er nøjagtig lige så skidt, som det hele tiden har været.

Medv.: Rosalind Mynster, Bodil Jørgensen, Lars Ranthe, Anne Louise Hassing m.fl.