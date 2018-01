Det sidste moppeknald

Teaterscener domineres i reglen af smukke unge mennesker. Derfor er det en herlig undtagelse at se vintage-modeller føre sig frem.

Dét gør Lisbet Dahl med sin mesterlige timing i konkurrence med Sonja Oppenhagen og Elsebeth Steentoft, hvis replikker kan høres i hver krog af teatret.

De tre godt brugte veninder mødes til en ugentlig bridge, som aldrig kommer i gang, fordi der er så mange afsporinger, herunder en omgående efterstræbt, nyslået enkemand, Joen Bille, som får dette råd: - 'Tag Solvej. Hun har aldrig været gift. Hun trænger til lidt modgang!'

Lisbet Dahl har flest rappe replikker à la denne: 'Jeg elsker begravelser. Det er efterhånden de eneste fester, man bliver inviteret til.'

Temaet er, at man skal huske at leve, mens man gør det. Det fik premierepublikummet en stærk påmindelse om, fordi en ældre herre på 8. række under højlydte snorkelyde måtte bæres bevidstløs ud, tilsyneladende døende. Vi fik dog senere at vide, at han var kommet til hægterne på sygehuset.

De tre kvinders kvaler på scenen med at slå alderdommen for nogle sidste gode oplevelser, er lystig underholdning. Men rigtigt, rigtigt sjovt blive det med for store mellemrum.

Det er hverken instruktør Christoffer Berdal eller de tæske professionelle skuespilleres skyld. Svenske Carin Mannheimers rollehæfte er bare ikke bedre. Der er for langt mellem snapsene i Spritbolagets fædreland. Hvilket er synd for de tre kvinders talentfulde forsøg på at løfte komedien til et højere niveau.