Dommen over 'X Factor': Det svageste nogensinde!

Thomas Blachman er knap så fremturende, som han har været i tidligere sæsoner, men han er stadig det mest underholdende element i 'X Factor'. For nu ikke at sige det eneste. Ja, uden ham var der næppe noget program. Men sjældent, hvis nogensinde før, har han været oppe mod to kollegaer, som formår at give ham så lidt modspil.

Programmet mangler simpelthen dynamik de tre dommere imellem. Det kan selvfølgelig nå at komme i live-programmerne, men indtil videre er denne 12. sæson nok konceptets hidtil svageste. Det siger som bekendt ikke så lidt.

Ankerstjerne fik udvalgt sine unge solister. Alle de tre sidste deltagere i kategorien skulle lige have lov til at sidde på stolen en stund - udskiftninger på pladserne giver jo det bedste tv, hvilket som bekendt er dét, det hele handler om. Selv om Blachman i sin fuldt ud berettigede tilsvining af gøglerne i Los Fuegos, stadig insisterer på, at projektet er et andet:

- Jeg kan slet ikke forstå, at I laver den version på den måde af det nummer. Det her handler ikke bare om at underholde folk, det handler om at lave noget kunst. Det dér er ind ad det ene øre og ud af det andet!

Gad vide, om han egentlig stadig selv tror på, at der kan komme kunst ud af det? Al erfaring taler for det modsatte. Altså 'ind ad det ene øre og ud af det andet'.

Eller som han så rammende karakteriserede duoen Kasimbey:

- Det er som at spille et instrument uden strenge.

Blachman: - Jeg skal snart være far igen

Oh Land, der har fået grupperne, måtte da også erkende, at talentmassen var så lille, at hun droppede to af de fem stole. Selv da var det ikke imponerende, på trods af at hun indtil videre sidder med de bedste kort på hånden i form af gadetøserne Maria & Bea samt ikke mindst Dr. Rolf og Kanylerne.

Sidstnævnte kan måske oven i købet levere regulære musikalske oplevelser hen ad vejen. Især hvis de bliver ved med at insistere på at lave deres eget materiale. Se, det ville jo være en rigtig nyskabelse.

Nå, men man kan da håbe på, at det bliver lidt mere livligt, når det i næste uge er Blachmans solister, der er i centrum. Det kan næsten kun gå den vej.

Retfærdigvis skal det siges, at det dog var Ankerstjerne, som stod for aftenen mest præcise analyse. Nemlig af sig selv:

- En mand der har bygget en hel karriere på ikke at kunne synge.

Jeg har ikke så meget at tilføje.